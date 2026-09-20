Sénégal: Patrick Vieira, premières incohérences ?

Patrick Vieira a dévoilé ce vendredi 18 septembre 2026 sa première liste à la tête des Lions de la Teranga. Un moment attendu, forcément, et une liste qui a tout de suite fait réagir. Non pas par ses surprises, mais par certaines contradictions apparentes.

Pour expliquer l'absence de Krépin Diatta, sans club actuellement, le sélectionneur a mis en avant un critère clair : le temps de jeu. Le raisonnement se défend, l'entraîneur veuille compter sur des joueurs en rythme.

Mais le même critère semble s'appliquer avec moins de rigueur ailleurs. Pape Matar Sarr et Bara Sapoko Ndiaye figurent dans la liste alors qu'ils jouent peu, voire pas du tout, en club. À l'inverse, Pathé Ciss n'est pas du voyage, lui qui est quasiment un titulaire indiscutable au Rayo Vallecano. Difficile de ne pas y voir une incohérence, ou au moins un principe à géométrie variable.

Il y a sans doute des explications. Vieira peut faire le pari de joueurs dont il connaît le potentiel, ou de profils qui correspondent à son projet de jeu. Reste qu'elles auraient mérité d'être exposées.

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Un secteur latéral fragile

L'autre point qui retient l'attention concerne la défense. Sur les 29 joueurs convoqués, 9 sont défenseurs, mais seulement 2 sont des latéraux. A gauche Elhadj Malick Diouf, alors qu'à droite, Lamine Sy est le seul représentant du poste pour sa 1ère convocation.

Cela pose question, car les deux joueurs qui ont occupé ce couloir ces derniers mois ne sont pas disponibles : Krépin Diatta n'a pas de club, et Antoine Mendy est blessé, victime d'une rupture des ligaments croisés. Le sélectionneur se retrouve donc avec peu d'options, et une liste qui semble pencher du côté des axiaux. Que se passera-t-il si Lamine Sy est blessé ou suspendu ? Le vivier de solutions paraît mince.

Toutefois, Patrick Vieira a tenu à apporter une précision : certains des joueurs convoqués peuvent évoluer sur le côté. Il a donné l'exemple de Malang Sarr qui, selon lui, peut dépanner à gauche.

Pas de procès d'intention

Il ne s'agit pas de faire un procès à un entraîneur qui vient d'arriver et qui mérite du temps. Une première liste n'est jamais une photographie définitive. Elle sert souvent à observer, à tester, à installer des repères.

Mais le Sénégal reste une équipe qui vise haut, et ses supporters attendent de la clarté. Les critères annoncés doivent se retrouver dans les choix faits. Vieira aura l'occasion de s'expliquer et, surtout, de répondre sur le terrain. Ce sont les prochains matchs qui diront si ces choix étaient les bons.