Gabon: 30 août 2028 - Le Président de la République mobilise les opérateurs économiques afin d'accélérer la transformation de Port-Gentil

Désignée pour accueillir les festivités du 30 août 2028, la province de l'Ogooué-Maritime, et particulièrement sa capitale Port-Gentil, entre dès à présent dans la préparation de cette importante échéance.

C'est dans cette perspective que le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé ce jour avec les opérateurs économiques de Port-Gentil autour des projets structurants appelés à accompagner la transformation de la capitale économique.

Pour le Chef de l'Etat, il n'est nullement question d'attendre 2028 pour agir. Les deux prochaines années doivent être mises à profit pour accélérer les travaux, concrétiser les projets retenus et permettre aux populations d'en percevoir progressivement les effets dans leur quotidien.

Cette rencontre a ainsi permis de faire le point sur les différents projets envisagés, d'échanger avec les acteurs économiques susceptibles de contribuer à leur réalisation et de rappeler la nécessité d'une mise en oeuvre rapide, coordonnée et rigoureusement suivie.

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Dans cette optique, un comité de suivi des travaux sera mis en place afin de veiller à l'exécution effective des projets, au respect des calendriers établis et à la concrétisation des engagements pris.

Au-delà des infrastructures structurantes, le Président de la République accorde également une attention particulière à l'amélioration du cadre de vie et aux espaces destinés aux familles.

Le Chef de l'Etat s'est ainsi rendu sur le site de la Foire de Port-Gentil, qu'il souhaite voir réhabilité et modernisé. L'ambition est de redonner vie à cet espace et d'en faire notamment un véritable lieu de loisirs, de détente et d'épanouissement au bénéfice des enfants et des familles.

A travers cette démarche, la préparation du 30 août 2028 dépasse le seul cadre de l'organisation des festivités. Elle doit constituer un levier d'accélération de la transformation de Port-Gentil, avec des infrastructures modernes, une offre de services renforcée, un cadre de vie amélioré et une nouvelle dynamique économique.

La réalisation des différents chantiers devrait également favoriser la création d'activités et d'opportunités d'emplois, notamment pour les jeunes, afin que les retombées de cette transformation bénéficient directement aux populations.

Port-Gentil revêt par ailleurs une dimension particulière pour le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, qui y a passé une partie de sa vie. Un attachement qui accompagne sa volonté de voir la capitale économique se moderniser durablement et retrouver pleinement son attractivité.

Le compte à rebours est désormais lancé. L'objectif fixé est que, bien avant août 2028, les populations puissent constater l'avancement des chantiers, la création d'activités, la réhabilitation des espaces de vie et la transformation progressive de leur ville.