Gabon: Aciéries du Gabon - Une nouvelle étape dans la marche vers la souveraineté économique et industrielle

Une nouvelle étape s'ouvre dans la marche du Gabon vers davantage de souveraineté économique et industrielle. Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce jour à Port-Gentil au lancement de la première production des Aciéries du Gabon, portée par la société FOBERD.

Cette mise en production traduit concrètement une ambition, celle de transformer sur le territoire national, produire localement et créer au Gabon la valeur ajoutée nécessaire au développement du pays.

La particularité de cette industrie réside notamment dans sa matière première. Les rebuts ferreux, constitués de ferrailles et autres déchets métalliques récupérés et collectés, sont acheminés vers l'usine où ils connaissent une seconde vie.

Introduits dans un four industriel et soumis à de très hautes températures jusqu'à leur fusion, ils sont ensuite transformés au fil du processus de production. À la sortie de la chaîne apparaissent des barres d'acier encore incandescentes qui, une fois refroidies et traitées, sont notamment destinées au secteur de la construction.

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Les Aciéries du Gabon donnent ainsi une traduction concrète au principe d'économie circulaire et de transformation locale.

Cette nouvelle activité porte également un enjeu économique et social. Autour de l'usine se développe toute une chaîne de valeur à savoir, collecte et tri des rebuts ferreux, transport, logistique, maintenance, sous-traitance, stockage, distribution et commercialisation.

Autant d'activités susceptibles de favoriser l'émergence de PME, de nouveaux métiers et d'opportunités d'emplois, notamment pour la jeunesse gabonaise.

Produire de l'acier localement répond également à un enjeu de souveraineté économique. Il s'agit de renforcer progressivement les capacités nationales de production, de réduire la dépendance extérieure pour certains produits et surtout de conserver davantage de valeur ajoutée sur le territoire national.

Avec cette nouvelle unité industrielle implantée à Port-Gentil, le Gabon affirme également son ambition de renforcer son positionnement industriel en Afrique Centrale.

L'objectif est de développer des capacités capables de répondre prioritairement aux besoins du marché national tout en ouvrant, à terme, des perspectives vers les marchés de la sous-région.

Le lancement de la première production des Aciéries du Gabon matérialise ainsi la vision du Chef de l'Etat, de faire de l'industrialisation un levier de souveraineté économique, de diversification, de création de richesses et d'emplois.

L'ambition est de produire au Gabon, transformer au Gabon, créer la richesse au Gabon et créer des emplois pour les Gabonais.