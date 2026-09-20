Gabon: Port-Gentil - Le Président de la République échange avec les forces vives de l'Ogooué-Maritime

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré ce vendredi à Port-Gentil les forces vives de la province de l'Ogooué-Maritime. Sages, représentants des populations autochtones et jeunesse ont pu exposer directement au Chef de l'Etat leurs préoccupations, leurs attentes et leur vision du développement de la province.

La rencontre a débuté par un moment de recueillement, marqué par l'observation d'une minute de silence en mémoire du Lieutenant-colonel Jean-Délis Makita.

Les échanges ont ensuite permis aux différentes composantes de la société de s'exprimer sans détour sur les réalités vécues par les populations.

Les sages ont notamment rappelé les liens particuliers qui unissent le Président de la République à l'Ogooué-Maritime, une province dont il connaît les réalités, les potentialités et les difficultés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les représentants des populations autochtones ont, pour leur part, insisté sur les enjeux économiques. Dans une province portée par l'activité pétrolière, ils ont exprimé le souhait de voir émerger une nouvelle dynamique économique générant davantage de retombées locales, d'activités et d'opportunités pour les populations.

La jeunesse a également fait entendre sa voix. Elle a notamment évoqué le chômage, les difficultés d'insertion professionnelle ainsi que la nécessité d'être davantage associée aux initiatives et aux décisions qui concernent son avenir.

A ces préoccupations, le Président de la République a répondu par un message d'écoute, mais également de responsabilité. Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé la place accordée à la nouvelle génération dans la conduite des affaires publiques, y compris à des niveaux importants de responsabilité.

Le Chef de l'Etat a toutefois souligné que cette confiance devait s'accompagner de discipline, d'exemplarité, de respect des aînés, de discrétion et de maîtrise des codes de la République. L'accès aux responsabilités implique, selon lui, des devoirs à la hauteur de la confiance accordée.

S'agissant plus largement des préoccupations exprimées à Port-Gentil, le Président de la République a réaffirmé sa connaissance des réalités de la capitale économique et sa volonté d'y apporter des réponses à travers des réalisations concrètes.

Dans cette perspective, l'accueil par l'Ogooué-Maritime des festivités du 30 août 2028 doit constituer un accélérateur de transformation pour Port-Gentil. Les différents projets structurants engagés ou annoncés dans la province ont vocation à améliorer durablement le cadre de vie, renforcer les infrastructures, soutenir l'activité économique et favoriser la création d'emplois, notamment au bénéfice de la jeunesse.

Cette rencontre avec les forces vives s'inscrit ainsi dans une démarche de proximité et de dialogue direct , écouter les préoccupations, rappeler les responsabilités de chacun et inscrire les réponses dans une dynamique de développement économique et social de l'Ogooué-Maritime.