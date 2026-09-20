Cote d'Ivoire: Dr Bamba Maférima Fouété, maire de Séguéla - Les derniers chapitres d'une vie au service des autres

Décédée dans la nuit du 17 au 18 septembre 2026 en France, la maire de Séguéla laisse derrière elle le souvenir d'une haute fonctionnaire devenue femme de terrain. De la fiscalité au développement local, Dr M'Bahia Bamba Maférima aura consacré une partie de son parcours au service public.

À Séguéla, le silence n'a pas besoin de mots pour dire la douleur. Depuis l'annonce de la disparition de Dr Bamba Maférima Fouété épouse M'Bahia, la ville du Worodougou est plongée dans le deuil. Celle qui dirigeait la commune depuis septembre 2023 s'est éteinte dans la nuit du 17 au 18 septembre 2026, en France, des suites d'une maladie, selon l'Agence ivoirienne de presse (AIP).

Le communiqué officiel de la mairie, publié le 19 septembre, parle d'une « immense tristesse » et d'une « profonde émotion ». Le Conseil municipal et le personnel communal saluent la mémoire d'une « grande serviteuse de l'État » et d'une figure de la région du Worodougou.

Mais derrière la fonction de maire, il y avait un parcours. Une trajectoire construite dans l'administration publique, la fiscalité et la gestion.

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De la fiscalité à la mairie

Avant de porter l'écharpe de maire, Bamba Maférima avait consacré de longues années à l'administration fiscale.

En 2021, alors directrice générale adjointe des Impôts, elle soutenait une thèse unique de doctorat en sciences de gestion, option finance, à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Son travail portait sur les comportements de fraude fiscale. Elle avait obtenu la mention très honorable et les félicitations du jury.

Son parcours professionnel l'avait également conduite vers l'expertise comptable. En 2019, la presse rapportait qu'elle avait obtenu le diplôme d'expertise-comptable selon les régimes français et de l'UEMOA.

La rigueur de la fiscaliste allait progressivement rencontrer une autre exigence : celle du développement de son territoire.

En 2018, elle fait son entrée au Conseil régional du Worodougou comme vice-présidente, selon le témoignage de Bouaké Fofana recueilli par l'AIP après son décès. Cinq ans plus tard, elle prend la tête de la commune de Séguéla. Élue par les conseillers municipaux le 18 septembre 2023 avec 41 voix sur 49, elle devient la première magistrate de la cité.

Une nouvelle étape commence alors.

« Je suis le maire de tous »

Le jour de son élection, elle veut déjà regarder au-delà de la compétition électorale. Quelques semaines plus tard, lors de la première session du conseil municipal, elle demande à ses collaborateurs de se mettre au travail et affirme : « Les élections sont désormais derrière nous, je suis donc à présent le maire de tous sans distinction aucune. »

Cette phrase résume une partie de l'image qu'elle entendait donner de son mandat : celle d'une élue tournée vers la gestion de la cité.

À Séguéla, son action municipale s'est déclinée dans plusieurs secteurs. En 2024, le conseil municipal adopte un programme triennal 2025-2027 destiné à transformer la commune. L'AIP rapporte notamment des projets concernant l'hôtel de ville, l'abattoir, la piscine municipale, le foyer des jeunes, la gestion des déchets et le curage des caniveaux.

En mars 2026, la mairie faisait état de plusieurs réalisations : foyer des jeunes, infrastructures scolaires, bâtiment supplémentaire à l'auberge municipale, clôture de l'abattoir, forages et reprofilage de plusieurs artères. Des appuis financiers avaient également été accordés à des femmes pour leurs activités génératrices de revenus.

Une maire au contact des populations

Son action ne s'arrêtait pas aux infrastructures.

En juin 2024, à l'occasion de la Tabaski, la mairie avait distribué douze boeufs et trois moutons aux quartiers et villages de la commune.

Deux mois plus tard, elle instituait une journée de l'excellence destinée aux meilleurs élèves de Séguéla. Neuf élèves ainsi que deux établissements scolaires avaient été distingués, avec notamment des kits scolaires, des tablettes et des ordinateurs.

Elle s'intéressait également aux questions environnementales. En septembre 2024, elle lançait une opération de plantation de 6 600 arbres, avec l'ambition affichée de faire de Séguéla « la capitale verte du district du Woroba ».

En juillet 2026 encore, elle était au stade de la Place de la République pour donner le coup d'envoi du tournoi de football de la Fondation Children of Africa. La compétition réunissait 16 équipes de jeunes de la région.

Ces images des derniers mois racontent une maire présente dans les cérémonies, les projets, les actions sociales et les rendez-vous avec la jeunesse.

Une ville, des projets et désormais une absence

Son dernier mandat municipal n'aura duré que trois ans.

À la première session ordinaire du Conseil municipal de 2026, les perspectives présentées comprenaient notamment l'aménagement du Complexe sportif Hamed Bakayoko, la réhabilitation du Centre culturel, le lancement du nouveau marché communal et le démarrage annoncé des travaux de la voie en 2x2 voies traversant Séguéla.

Autant de projets désormais orphelins de celle qui les portait politiquement et administrativement.

À la mairie, les bureaux garderont bientôt le souvenir d'une femme passée de l'administration fiscale à la gestion d'une collectivité. Dans les quartiers, les écoles, les associations et auprès des jeunes, les témoignages permettront de mesurer autrement son passage.

Car une carrière publique ne se résume pas aux titres inscrits sur une carte de visite.

Elle se lit dans les dossiers traités, les décisions prises, les chantiers engagés. Elle se mesure aussi dans la mémoire des hommes et des femmes qui ont croisé le chemin de celui ou celle qui exerce une responsabilité.

Le dernier hommage

Le Conseil municipal de Séguéla et le personnel de la mairie ont déjà adressé leurs condoléances à la famille biologique de la défunte, à ses proches et à l'ensemble de la population du Worodougou.

Le programme des obsèques et des hommages officiels n'était pas encore communiqué dans le document de la mairie au moment de sa publication.

Séguéla attend donc ces rendez-vous du dernier adieu.

La ville pleure aujourd'hui son maire. Le Worodougou pleure l'une de ses filles. Et la Côte d'Ivoire perd une cadre de l'administration fiscale devenue, au fil des années, une actrice du développement local.

Dr Bamba Maférima Fouété s'en est allée. Ses projets, ses combats professionnels et surtout les témoignages de ceux qui l'ont connue restent désormais à raconter.