Cote d'Ivoire: Architecture - Le CNOA-CI ouvre de nouvelles perspectives de coopération avec le Canada

Le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire (CNOA-CI) entend renforcer les échanges avec les institutions canadiennes dans les domaines de la formation, de la certification et de la pratique professionnelle.

Le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire (CNOA-CI) poursuit sa mission exploratoire au Canada. Conduite par son président, Amon Joseph, la délégation ivoirienne a été reçue, vendredi 18 septembre 2026, à la Chancellerie, par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada.

Cette mission, qui se déroule du 15 au 23 septembre, conduit les représentants du CNOA-CI à Toronto, Ottawa et Montréal. Elle vise notamment à nouer des relations institutionnelles avec les ordres et associations professionnelles canadiennes d'architecture.

Au cours de l'audience, les échanges ont porté sur le déroulement de la mission, les différentes étapes déjà effectuées et les premiers acquis enregistrés. Les discussions ont également permis de faire le point sur les perspectives de coopération identifiées avec les institutions canadiennes.

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L'un des principaux axes concerne le renforcement des partenariats universitaires au bénéfice de l'École d'architecture d'Abidjan. La délégation explore, dans ce cadre, des possibilités de collaboration dans la formation et le partage d'expériences. Des échanges sont également engagés en vue de préparer de futurs accords de coopération entre les institutions compétentes des deux pays.

À Toronto, la délégation ivoirienne a déjà tenu une séance de travail avec les responsables de l'Université de Toronto.

À Ottawa, elle a également échangé avec les responsables du Conseil canadien de certification en architecture.

Selon le CNOA-CI, ces rencontres ont permis d'établir de premiers contacts institutionnels et d'identifier plusieurs pistes de collaboration. Celles-ci concernent notamment la formation des architectes, la certification professionnelle ainsi que le partage d'expériences entre les professionnels des deux pays.

Cette mission constitue ainsi une étape dans la recherche de nouveaux cadres d'échanges entre les acteurs ivoiriens et canadiens de l'architecture. Les contacts établis devront contribuer à préciser les domaines de coopération et les éventuels accords à formaliser au terme de la mission.