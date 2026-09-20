Cote d'Ivoire: Inp-HB/ Soutenance - Le Prof. Thiam Assane décroche un Master

Le Professeur Thiam Assane, odontostomatologue et ancien Directeur de Cabinet de la ministre de la Culture et de la Francophonie, a soutenu avec brio son Executive Master en Gouvernance et Administration du Sport (Emagas), le vendredi 19 septembre 2026 à l'Inp-HB de Yamoussoukro. Le jury lui a décerné la mention honorable.

Selon une note d'information, son mémoire, intitulé « Fiba Afrique : Organisation, fonctionnement et modèle de gestion des compétitions continentales », propose une analyse approfondie de la manière dont la Fiba Afrique concilie les standards internationaux du management sportif avec les réalités du continent, marquées par des disparités économiques, infrastructurelles et logistiques.

Dans son exposé, l'impétrant est revenu sur les fondements historiques de l'institution. Créée dans le sillage des indépendances des années 1960 pour structurer un basket-ball en plein essor mais confronté au manque d'infrastructures et de moyens, la Fiba Afrique a progressivement évolué d'un modèle amateur vers un modèle professionnel. Sa transformation la plus emblématique reste la création de la Basketball Africa League (Bal), en partenariat avec la Nba.

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Sur le plan institutionnel, le Prof. Thiam a démontré que l'organisation repose sur 54 fédérations membres réunies en Assemblée générale, organe suprême, un Bureau central exécutif et un Comité exécutif (mandat 2023-2027) présidé par le Mozambicain Anibal Manave, avec comme Directeur exécutif, Julien Farran. L'ensemble est appuyé par un Secrétariat général et plusieurs Conseils spécialisés (technique, compétitions, juridique, médical).

Concernant son fonctionnement, le candidat a souligné que la Fiba Afrique dispose d'une administration décentralisée en zones, qui forme plus de 1 700 acteurs par an (arbitres, entraîneurs, statisticiens). Son modèle économique est mixte, basé sur les subventions de la Fiba Monde, le sponsoring, les droits TV et les partenariats stratégiques, avec une gestion contrôlée par des audits internationaux menés par des cabinets comme PwC et Mazars. Son coeur d'activité demeure l'organisation de l'AfroBasket masculin et féminin, de la BAL et des compétitions de jeunes.

Encadré par l'ancien président de la Fédération Ivoirienne de Basketball (Fibb), Coulibaly Mahama, le Prof. Thiam Assane, par ailleurs Professeur d'odonto-stomatologie, a également relevé des défis persistants : déficit d'infrastructures modernes, fragilité financière des fédérations, fuite des talents et fortes inégalités de compétitivité entre les zones géographiques.

Il recommande, pour assurer un développement durable du basket africain, de renforcer la gouvernance, de moderniser les compétitions, de diversifier les sources de financement et d'accroître la visibilité internationale de la discipline.