Cote d'Ivoire: Ex-commandant de la 2e région militaire de Daloa - Les obsèques de Fofié Kouakou reportées

19 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Benoit Hili

Prévu pour le 19 septembre 2026, le début des obsèques du colonel-major Fofié Kouakou a été reporté à trois semaines.

Selon le nouveau programme, les 5, 6 et 7 octobre seront présentées les condoléances. Cela se fera au domicile du défunt à Cocody, au quartier Hôtel Ivoire, de 17 heures à 21 heures.

La levée du corps est prévue le lendemain 8 octobre, à la salle Félix Houphouët-Boigny d'Ivosep Treichville, de 16 heures 30 minutes à 18 heures. Suivra une veillée funèbre à l'état-major des armées de 20 heures à l'aube.

Le 9 octobre sera marqué par les cérémonies militaires à l'état-major à Abidjan, à partir de 9 heures.

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Après cette étape des obsèques, la dépouille sera à Bondoukou, à partir de 10 heures, avec une escale au domicile de l'ex-soldat dans la même ville. Le cortège funèbre prendra ensuite la direction de Bohi, le village du défunt. Une veillée à la fois religieuse et traditionnelle, jusqu'à l'aube, aura lieu à la place publique du village.

Le samedi 10 octobre enregistrera le clou des cérémonies funèbres avec l'inhumation au cimetière au caveau familial précédée, là aussi d'une cérémonie traditionnelle. La mi-journée sera consacrée aux dons.

Décédé le 9 août 2026, à 58 ans, Fofié Kouakou s'est rendu célèbre à la faveur des péripéties politico-militaires qui ont rythmé le pays depuis la mort du Président Félix Houphouët-Boigny, en 1993.

Ce fut l'une des figures principales de l'ex-rébellion ivoirienne, ancien commandant de zone des Forces nouvelles. Il a terminé sa carrière avec le grade de colonel-major, commandant de la deuxième région militaire de Daloa.

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