Cote d'Ivoire: Carnet de route - Découverte de la ville de Handan à ciel ouvert !

Le 14 septembre 2026, la délégation ivoirienne de journalistes présente à Beijing dans le cadre d'une immersion s'est rendue à Handan, dans la province du Hebei, au nord de la Chine. Pour rejoindre cette ville historique depuis Beijing, les journalistes ont emprunté le Tgv (Train à grande vitesse).

Environ 430 kilomètres séparent les deux villes, une distance parcourue en seulement 2 heures et 15 minutes. Une prouesse qui illustre parfaitement la performance du réseau ferroviaire chinois. Avec ce moyen de transport rapide et confortable, les grandes distances semblent soudainement beaucoup plus courtes et les villes, autrefois éloignées, paraissent désormais plus proches.

Handan a fière allure. Elle dévoile un visage moderne, sans pour autant renier son riche passé. La ville dispose d'infrastructures routières bien entretenues, de nombreux gratte-ciel, d'hôtels prestigieux et d'une gastronomie particulièrement riche. Si la cuisine chinoise compte traditionnellement plusieurs grandes écoles régionales (Sichuan, Guangdong, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Hunan, Fujian), la délégation a pu apprécier la diversité et le raffinement des saveurs locales.

Plusieurs visites culturelles ont été organisées pour permettre aux journalistes ivoiriens de mieux connaître l'histoire et la culture de cette région.

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La première étape a conduit la délégation au Musée des expressions idiomatiques chinoises de Handan. Une visite particulièrement enrichissante qui a permis d'explorer une dimension essentielle de la culture chinoise : les chengyu, ces expressions idiomatiques généralement composées de quatre caractères et souvent inspirées de récits historiques, de légendes ou de personnages célèbres.

Handan occupe une place particulière dans cet univers culturel, étant intimement liée à de nombreuses histoires à l'origine de célèbres chengyu. Son histoire, qui remonte à plusieurs millénaires, est notamment associée à l'ancien royaume de Zhao, dont elle fut la capitale durant la période des Royaumes combattants.

À travers les différentes salles du musée, les visiteurs ont pu parcourir les grandes étapes de l'évolution de la cité. Des peintures, des objets anciens, notamment des pièces en bronze, ainsi que différents vestiges permettent de mieux comprendre la civilisation qui s'est développée dans cette région, offrant un aperçu de la vie quotidienne et des savoir-faire d'autrefois.

La délégation a ensuite mis le cap sur l'ancienne cité de Guangfu, autre site majeur du patrimoine historique de Handan. Dans ce cadre préservé, les visiteurs ont de nouveau été plongés au coeur de l'histoire régionale. Récits historiques, architecture traditionnelle et patrimoine préservé ont permis d'apprécier toute la profondeur historique de la ville.

Quand le Taï-chi rapproche les cultures

La découverte s'est poursuivie par une initiation au taï-chi de style Yang, un art traditionnel chinois qui associe mouvements, équilibre, respiration et concentration.

Pour l'occasion, les membres de la délégation ivoirienne ont revêtu des tenues mises à leur disposition avant de prendre part à une séance d'initiation dirigée par le maître Li Li Zhou.

Détenteur du 7e grade et issu de la sixième génération de pratiquants de cette tradition, le maître a partagé avec enthousiasme quelques-unes de ses techniques.

Sur une esplanade spécialement aménagée, les journalistes ivoiriens se sont prêtés à l'exercice avec bonne humeur. Après seulement quelques minutes d'apprentissage, ils ont rapidement compris qu'il leur faudrait encore beaucoup de pratique pour rivaliser avec leur hôte, qui pratique cet art depuis l'âge de six ans.

Au-delà de l'exercice physique, ce moment a surtout constitué une belle rencontre culturelle, vécue dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

De Beijing à Handan, cette étape du séjour aura ainsi permis à la délégation ivoirienne de découvrir une Chine à la fois moderne, connectée et profondément attachée à son histoire.