Congo-Brazzaville: Chambre consulaire de Pointe-Noire - Renforcer l'attractivité des investissements américains au pays

19 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Le président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, Sylvestre Didier Mavouenzela, et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en République du Congo, Amanda S. Jacobsen, ont échangé le 16 septembre à Pointe-Noire sur les moyens de renforcer l'attractivité du Congo auprès des investisseurs américains.

La rencontre a porté notamment sur les mécanismes susceptibles d'améliorer la visibilité de l'économie congolaise auprès du secteur privé américain et de favoriser l'établissement de nouveaux partenariats entre les entreprises des deux pays.

Les deux interlocuteurs ont relevé le potentiel de diversification de l'économie congolaise et l'intérêt de renforcer les échanges avec de nouveaux partenaires. Pour Sylvestre Didier Mavouenzela, plusieurs secteurs présentent des perspectives d'investissement, notamment les mines, les hydrocarbures et l'agroalimentaire.

La nécessité d'une meilleure circulation de l'information entre les acteurs économiques a également été soulignée. L'objectif est de permettre aux investisseurs américains de disposer d'informations plus accessibles sur les opportunités offertes par le marché congolais et sur les dispositifs d'accompagnement existants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette perspective, l'organisation d'une Journée-pays consacrée aux États-Unis figure parmi les initiatives envisagées par la Chambre consulaire de Pointe-Noire. La promotion de la plateforme d'information des entreprises Liziba, accessible à l'adresse www.liziba.cg, auprès des opérateurs économiques américains a également été évoquée.

La généralisation du contenu local constitue, par ailleurs, un autre axe d'opportunités pour les entreprises américaines. Alors que le projet de loi relatif au contenu local est en attente de promulgation, le président de la Chambre consulaire estime que les entreprises américaines gagneraient à anticiper les évolutions du cadre réglementaire afin de mieux se positionner sur le marché congolais.

Au cours des échanges, la chargée d'affaires américaine a également été informée des différents instruments développés ou envisagés par la Chambre consulaire de Pointe-Noire. Il s'agit notamment du Centre de médiation et d'arbitrage du Congo, ainsi que de plusieurs projets de l'institution consulaire pour lesquels un accompagnement de l'ambassade des États-Unis pourrait être sollicité.

Les discussions ont enfin abordé la question de l'Agoa, la loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Dans l'hypothèse d'une reconduction de ce dispositif, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer au préalable les capacités des entreprises congolaises afin qu'elles soient davantage en mesure de tirer parti des possibilités d'accès au marché américain. Pour la Chambre consulaire de Pointe-Noire, l'enjeu consiste ainsi à mieux préparer le tissu entrepreneurial congolais tout en renforçant la visibilité du pays auprès des investisseurs étrangers.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.