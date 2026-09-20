Congo-Brazzaville: Sicom 2026 - Sensibilisation sur la création de contenus digitale

Dans le cadre du Salon de l'information, de la communication et des médias (Sicom), l'entrepreneur et experte en stratégie digitale, Hod Fragonard, a animé le 17 août au Centre de conférence internationale de Kintélé un atelier consacré à la création de contenus numériques et la stratégie digitale. Une intervention qui a permis aux participants de mieux appréhender les enjeux du numérique et de la présence en ligne.

« Aujourd'hui, le numérique fait partie de notre quotidien. Que l'on soit étudiant, professionnel ou entreprise, nous évoluons tous dans cet environnement », a rappelé l'experte en préambule de son exposé. Pour Hod Fragonard, la création de contenu ne s'improvise pas . Elle exige du temps, de la créativité et une véritable stratégie. « Avoir une communauté, ce n'est pas forcément facile », a-t-elle souligné, tout en reconnaissant le mérite des influenceurs qui parviennent à fédérer autour d'eux.

L'experte a, par ailleurs, tenu à distinguer d et x notions souvent confondues entre l'influenceur et le créateur de contenus. « Un influenceur est d'abord un créateur de contenus. Le point commun, c'est que ce sont des personnes qui évoluent numériquement et qui créent des contenus. Mais le nombre de followers, le message à faire passer ou la niche de personnes à toucher ne seront pas forcément les mêmes », a-t-elle expliqué. Et de signifier que « l'influenceur, c'est un peu le terme à la mode pour des personnes qui aiment avoir de grosses communautés. Mais derrière, tout dépend du message que l'on fait passer ».

Aussi, face à un environnement numérique en constante évolution, Mme Hod Fragonard invite-t-elle chacun à adopter une démarche proactive. « Se poser des questions : Où je vais ? Comment ? Et pourquoi ? », a-t-elle martelé. Elle encourage notamment à ne pas se limiter aux réseaux sociaux et à explorer toutes les ressources disponibles en ligne. « On a des formations gratuites sur Internet, il suffit juste de chercher. Il y a même des certifications internationales gratuites qui sont offertes », a-t-elle dit.

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Autre volet important de son intervention, la sensibilisation aux arnaques en ligne et à la cybercriminalité. Hod Fragonard, elle-même victime d' usurpation d'identité, à plusieurs reprises où des individus utilisent ses photos pour escroquer des internautes. Elle a appelé à la vigilance, particulièrement auprès des jeunes, souvent plus exposés à ces pratiques, et a évoqué les conséquences psychologiques que peuvent engendrer ces attaques. Invitant également les professionnels du secteur à poursuivre leurs efforts de sensibilisation.

Les participants ont salué la qualité de l'atelier. L'un d'eux a confié ne pas sortir de la salle comme il y est entré, évoquant un enrichissement personnel. Un autre participant a salué la clarté des enseignements reçus. « J'ai retenu tout un tas d'enseignements que je ne maîtrisais pas sur les réseaux sociaux. J'ai notamment retenu la définition du storytelling, qui est l'art de raconter une histoire captivante pour vendre quelque chose ».