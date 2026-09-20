Congo-Brazzaville: Protection sociale - Des évaluateurs de la Banque mondiale attendus à Brazzaville

Une mission d'experts de la Banque mondiale (BM) séjournera, du 21 septembre au 2 octobre, à Brazzaville et à Pointe-Noire pour faire le point sur le Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes (PSIPJ), doté de 133 millions de dollars, et sur le projet pilote consacré au développement de la petite enfance. Les émissaires de la BM effectueront des entretiens, revue des indicateurs et visites de sites susceptibles d'accueillir de nouvelles crèches communautaires.

La mission de deux semaines vise à mesurer, composante par composante, l'état d'avancement des deux projets et d'apporter l'appui technique nécessaire pour accélérer l'atteinte des résultats. Les experts s'entretiendront avec le ministre chargé du Plan, gouverneur de la République du Congo à la Banque mondiale, avec la ministre chargée de la Solidarité nationale et avec le ministre chargé des Affaires sociales, qui assure la tutelle du projet. Outre ces échanges stratégiques, la délégation travaillera avec les équipes opérationnelles sur les indicateurs associés à chaque volet.

Le PSIPJ repose sur plusieurs chantiers, notamment le versement de transferts monétaires, y compris pour les activités génératrices de revenus, aux ménages pauvres, aux personnes âgées vivant seules et aux personnes handicapées ; la formation de 40 000 jeunes à l'entrepreneuriat et de 5000 autres à l'apprentissage d'un métier, à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso.

Tous vulnérables et âgés de 18 à 35 ans, ces bénéficiaires reçoivent une subvention non remboursable destinée à favoriser leur insertion professionnelle. S'y ajoutent la formation des cadres et agents du ministère chargé des Affaires sociales, la réhabilitation de circonscriptions d'action sociale et l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU), outil censé identifier durablement les ménages éligibles aux filets sociaux.

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Le second projet, de nature pilote, vise à améliorer l'accès des familles à des services de développement de la petite enfance pour les enfants de 0 à 3 ans, en zones urbaines et périurbaines. Deux crèches fonctionnent déjà à Brazzaville, aux marchés Sukisa et Total. La mission profitera de son passage à Pointe-Noire pour visiter de nouveaux sites et évaluer l'opportunité d'y étendre l'expérience. Ce volet entend également promouvoir l'entrepreneuriat féminin, en élargissant une offre de garde d'enfants aujourd'hui insuffisante.

Successeur du projet Lisungi et du projet Lisungi de réponse d'urgence à la covid-19, le PSIPJ avait initialement pour objectif de fournir une aide d'urgence aux ménages touchés par la crise sanitaire et économique, puis d'élargir l'accès des ménages et des jeunes pauvres et vulnérables aux filets sociaux dans les zones retenues.