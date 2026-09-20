Sénégal: Thiès - Un redécoupage dote la région d'une nouvelle inspection d'académie et de deux IEF

Thiès — La région de Thiès est dotée de trois nouvelles circonscriptions éducatives, à savoir l'inspection d'académie (IA) de Mbour et les inspections de l'éducation et de la formation (IEF) de Sindia et de Ngaye Mékhé, à la faveur d'un nouveau découpage, a annoncé vendredi à Thiès, la directrice de cabinet du ministre de l'Education nationale, Khady Diop Mbodj.

" Nous sommes à Thiès pour partager avec les acteurs de l'académie et le gouverneur de région sur cette nouvelle initiative relative au redécoupage des inspections d'académie", a dit Khady Diop Mbodj, lors d'une réunion de partage avec les acteurs éducatifs de la région.

"Cette initiative concerne globalement la création de deux nouvelles académies : c'est l'académie de Podor et de Mbour", a renseigné Mme Mbodj, précisant que ce redécoupage a des implications sur la configuration des IEF, avec "10 nouvelles IEF qui ont été créées".

Trois des 12 nouvelles entités créées à l'échelle nationale sont situées dans la région de Thiès. Il s'agit de l'Inspection d'Académie de Mbour et des inspections de l'éducation et de la formation de Sindia et de Ngaye Mékhé.

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"Thiès constitue une grande académie avec cinq IEF. D'habitude, les académies sont constituées de trois IEF", a fait remarquer la responsable.

Toutefois, "compte tenu de l'importance de la démographie, de l'étendue de cette région, le ministère s'est toujours soucié [de la meilleure formule] pour mieux organiser la circonscription éducative, [et] permettre un service de proximité et de qualité", a-t-elle souligné.

Selon la directrice de cabinet du ministre de l'éducation nationale, il s'agit aussi d'une réorganisation de la carte scolaire, qui vise à avoir "beaucoup d'efficience et d'efficacité dans le pilotage du sous-secteur".

Cette initiative vise à rapprocher l'administration des administrés et à faire bénéficier les usagers du service de l'éducation d'un meilleur encadrement au plan pédagogique et à tous les niveaux.

Pour l'inspecteur d'académie de Thiès Gana Sène, la décision de redécouper l'Académie de Thiès qui compte "presque 18 % de l'effectif des élèves au niveau national", répond au principe de déconcentration et de décentralisation, "principe directeur" de la politique éducative du pays.

"Aujourd'hui, avec ce pilotage de proximité, c'est le pôle territoire de Thiès qui s'enrichit, qui s'élargit et qui gagne en efficacité", s'est réjoui M. Sène.

"Nous allons travailler en parfaite intelligence avec les collègues en charge de ces nouvelles créations, afin que les orientations de la tutelle puissent être mises en oeuvre avec les moyens dont nous disposons, les moyens des collectivités territoriales et les moyens que l'État central mettra à notre disposition", a-t-il assuré.