Sénégal: Saint-Louis - Lancement de l'association 'Teranga Women House' pour l'autonomisation des femmes

Saint-Louis — L'association Teranga Women House a été officiellement lancée, samedi, à Saint-Louis (nord), avec l'ambition de favoriser l'autonomisation économique et sociale des femmes les plus vulnérables, a indiqué sa promotrice, Diarry Diop.

"Cette association que nous lançons aujourd'hui a pour objectif de rendre les femmes autonomes", a déclaré Mme Diop à la presse, à l'issue de la cérémonie de lancement présidée par l'adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Ba.

Elle a expliqué que Teranga Women House est née d'un prolongement de l'Immigrant Women's Justice Centre, une organisation à but non lucratif créée en 2025 aux États-Unis.

"Teranga Women House va notamment aider les femmes en situation de vulnérabilité qui sont victimes de violences conjugales", a-t-elle précisé.

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Selon Mme Diop, la création de cette association constitue une manière, pour les Sénégalaises à l'origine de cette initiative, de renforcer leur engagement en faveur des femmes au Sénégal.

Teranga Women House a noué un partenariat avec Buzz Women Sénégal, avec laquelle elle prévoit d'organiser des formations et des master classes destinées aux femmes.

"La femme doit jouer un rôle important dans le développement de la société et, pour cela, elle doit être outillée", a soutenu la promotrice.

La responsable de Buzz Women Sénégal, Ami Datt Kane, a indiqué que son organisation oeuvre depuis six mois dans le domaine de l'autonomisation des femmes, à travers notamment des programmes de formation axés sur la sécurité financière, l'entrepreneuriat et la communication.

Elle a estimé que la collaboration entre les deux structures s'inscrit dans une logique de complémentarité, rappelant que leurs responsables se sont connues à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où elles ont fait leurs études.

"Notre objectif est de sillonner le Sénégal, d'assurer un maillage territorial à travers les campus, de former davantage de femmes, de les rendre autonomes et de les aider à transformer leurs rêves en réalité", a-t-elle déclaré.

Mme Kane a souligné l'importance du rôle des femmes dans la région de Saint-Louis et estimé qu' "autonomiser une femme, c'est autonomiser toute une société".

L'adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Ba, a salué cette initiative et invité les femmes de la région à se rapprocher des promotrices afin de bénéficier de leurs programmes et de concrétiser leurs projets.