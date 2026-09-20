Sénégal: Saly - Oumar Bâ plaide pour la hausse des ressources des collectivités territoriales

Mbour — Le président de l'Association des maires du Sénégal (AMS), Oumar Bâ, a plaidé, samedi à Saly (Mbour), pour un renforcement des ressources transférées aux collectivités territoriales et une meilleure sécurisation du statut de l'élu local, estimant que les moyens actuellement disponibles restent insuffisants au regard des compétences exercées par les communes.

"La première difficulté, c'est l'insuffisance des transferts", a déclaré M. Bâ, soulignant que les maires, en contact direct avec les populations, sont quotidiennement sollicités pour répondre à leurs préoccupations.

Il s'exprimait lors d'une réunion statutaire du bureau de l'AMS, couplée à une rencontre d'échanges avec plusieurs agences et structures intervenant dans le développement territorial, notamment l'Agence de développement municipal (ADM), le Fonds d'entretien routier autonome (FERA), le Projet de cadastre et de sécurisation foncière (PROCASEF), le Programme national de développement local (PNDL) et l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire (ANAT).

Selon lui, les communes sont amenées à prendre en charge, au-delà des compétences qui leur sont officiellement transférées, d'autres responsabilités liées aux besoins des populations.

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"Ce que ça suppose comme moyens est supérieur à ce que nous transfère l'État", a-t-il déploré, considérant cette situation comme l'une des principales difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales.

Le président de l'AMS a également insisté sur la nécessité de renforcer le statut de l'élu local, particulièrement celui du maire, qui exerce, selon lui, une "double représentativité".

Il a rappelé que le maire est à la fois le représentant des populations et celui de l'État au niveau local, conformément à l'article 107 du Code général des collectivités territoriales.

"Cette double représentativité lui confère des responsabilités qui doivent être assumées. Il doit être sécurisé dans l'exercice de ses fonctions", a-t-il soutenu, appelant à mettre en place un accompagnement permettant aux maires d'exercer pleinement leurs missions.

La rencontre avec les agences d'exécution vise, selon Oumar Bâ, à instaurer un dialogue direct entre les élus locaux et les structures chargées de la mise en oeuvre des politiques et programmes de développement territorial.

Il a notamment évoqué le cas de l'ADM, dont le programme PACASEN 2 doit démarrer, soulignant l'importance, pour les maires, de connaître son contenu, ses modalités de mise en oeuvre et les critères de sélection des communes bénéficiaires.

S'agissant du FERA, le président de l'AMS a indiqué qu'une reprise de ses activités est envisagée, précisant que son directeur général a été invité à présenter aux maires sa vision et son nouveau programme.

Les échanges portent également sur les nouveaux outils mis en place par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, notamment les logiciels destinés aux communes.

"C'est un moment de dialogue et d'échange entre chaque agence et les maires", a résumé Oumar Bâ, estimant que ces discussions devraient contribuer à améliorer la collaboration entre les collectivités territoriales et les pouvoirs publics.

La réunion statutaire de l'AMS doit, par ailleurs, permettre au bureau de faire le point sur la vie de l'association et de dégager des perspectives pour les prochains mois.