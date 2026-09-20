Tunisie: Clin d'oeil / Fermeture des salles de spectacle de la Cité de la Culture le dimanche - Une décision absurde !

Pour les familles, les étudiants ou les actifs qui courent toute la semaine, le dimanche est souvent la seule occasion de sortir, de voir une pièce de théâtre, d'assister à un concert ou d'emmener leurs enfants au spectacle. Choisir ce jour-là pour faire le ménage ou régler des projecteurs relève d'un contresens total.

C'est une annonce qui laisse perplexe. Pour la saison 26-27, la Cité de la Culture de Tunis a décidé de fermer toutes ses salles de spectacle chaque dimanche, invoquant des raisons de nettoyage et de maintenance.

Une explication qui passe mal, quand on sait que le dimanche est précisément le jour où le public est le plus disponible.

Pour les familles, les étudiants ou les actifs qui courent toute la semaine, le dimanche est souvent la seule occasion de sortir, de voir une pièce de théâtre, d'assister à un concert ou d'emmener leurs enfants au spectacle. Choisir ce jour-là pour faire le ménage ou régler des projecteurs relève d'un contresens total. C'est priver une grande partie des citoyens de leur accès à la culture, tout en pénalisant les artistes et les troupes qui perdent ainsi leur plus belle vitrine.

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En outre, transformer le jour de plus forte affluence potentielle en journée de ménage relève d'une aberration stratégique, trahissant une vision administrative rigide au détriment du service public et entraînant une perte du pic de fréquentation et de rentabilité.

Partout ailleurs dans le monde, les lieux de spectacle vivent au rythme du public, pas de l'administration. Le week-end y est sacré. Le dimanche est le jour des « matinées » et des grands spectacles en famille. La relâche technique et le nettoyage lourd se font la nuit, très tôt le matin ou le lundi, quand les salles sont vides. Les rideaux se lèvent le dimanche sans exception.

Un grand complexe culturel ne devrait pas fonctionner comme n'importe quel bureau administratif. Fermer les salles le dimanche, c'est tourner le dos aux spectateurs au moment précis où ils ont enfin le temps de venir. La solution existe et elle est simple : décaler la maintenance au lundi ou au mardi et réorganiser les équipes, pour que les salles de spectacle restent vivantes, ouvertes et accessibles à tous les mélomanes d'arts.