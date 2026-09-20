Tunisie: Kairouan - Les accidents de la route de plus en plus fréquents

Décidément, les accidents de la circulation deviennent très fréquents dans le gouvernorat de Kairouan, et ce, à cause de l'état lamentable de certaines routes, du comportement irresponsable de quelques conducteurs toujours pressés et de la fatigue physique.

Ainsi, du mois de juillet 2026 au 15 septembre 2026, on a enregistré 39 accidents ayant engendré 19 décès et plusieurs blessés graves, sachant que 40% de ces accidents sont dus à la vitesse excessive et à l'inconscience de motocyclistes.

Par ailleurs, il n'est pas rare de croiser dans les différentes routes du gouvernorat de Kairouan des camionnettes bondées de passagers, dont le nombre dépasse la trentaine. Prétextant une fête de mariage ou de circoncision, les chauffeurs clandestins qui s'adonnent au transport rural illicite mettent la vie d'autrui en danger, au vu et au su de tout le monde, et causent beaucoup d'accidents.

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Par ailleurs, comme la plupart des trottoirs de la ville de Kairouan sont occupés par les tables et les chaises des cafés, par les marchandises des différents commerces et par les étalages anarchiques, les citoyens se trouvent obligés de marcher sur la chaussée, d'où les nombreux accidents provoqués par les véhicules, les motos et par les trottinettes. Devant tout ce gâchis, une question s'impose : où va-t-on avec cette anarchie ?

Cela sans oublier les charrettes tirées par des chevaux et conduites par de jeunes individus ignorant les règles du code de la route et causant des accidents, et ce, dans les principaux quartiers de la ville de Kairouan.

En outre, on remarque à longueur de journée le flux incessant de camions transportant des matériaux de construction traversant le centre-ville, ainsi que la présence d'un cheptel audacieux qui trouve sa nourriture dans les clôtures verdoyantes ou dans les feuillages des arbres d'ornementation.

D'ailleurs, il suffit de se déplacer à Sousse pour voir que ces phénomènes très graves n'existent pas à 60 km de Kairouan, ce qui est navrant et écoeurant.