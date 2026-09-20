Tunisie: Défense nationale - Khaled Sehili honore des sportifs et entraîneurs militaires

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a présidé, vendredi, une cérémonie en l'honneur d'un groupe de sportifs et d'entraîneurs militaires, en reconnaissance des résultats obtenus lors de plusieurs compétitions sportives internationales.

Cette distinction intervient à la suite de leurs participations, notamment, aux Jeux méditerranéens récemment organisés en Italie, à la première édition internationale militaire de lutte de plage au Nigeria, ainsi qu'au Championnat d'Afrique de karaté en Algérie, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

À cette occasion, Khaled Sehili a salué la volonté et la détermination dont ont fait preuve les sportifs militaires, leur permettant de réaliser des performances honorables. Il a également rendu hommage aux efforts déployés par les entraîneurs et les responsables chargés de leur encadrement.

Le ministre a, par ailleurs, souligné le rôle de la Direction de l'éducation physique et des sports militaires dans l'accompagnement des sportifs militaires et le renforcement de leur esprit patriotique.

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Il a également mis en avant sa contribution au renforcement des sélections nationales à travers la mise à disposition de sportifs militaires capables de représenter la Tunisie dans les différentes compétitions régionales, continentales et internationales.

Le sport militaire au coeur de la stratégie du ministère

Khaled Sehili a affirmé que cette cérémonie traduit l'importance accordée au sport militaire dans la stratégie du ministère de la Défense nationale, compte tenu de son rôle dans le développement des capacités physiques et mentales des membres de l'institution militaire.

Il a estimé que ces efforts contribuent également à porter haut les couleurs nationales dans les différentes compétitions sportives.

Le ministre a appelé, à cette occasion, les sportifs militaires à poursuivre leurs efforts et à maintenir une préparation rigoureuse afin de répondre aux attentes et de préserver le niveau atteint par le sport militaire tunisien.

Il a enfin assuré que le ministère de la Défense nationale continuera à soutenir les sportifs militaires et à leur fournir les moyens et les conditions nécessaires pour leur permettre de réaliser davantage de performances au bénéfice de l'institution militaire et de la Tunisie.