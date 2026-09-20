Tunisie: Balance alimentaire - Le pays frôle le milliard de dinars d'excédent

19 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de 983,1 millions de dinars (MD), à fin août 2026, contre 684,1 MD durant la même période de 2025, soit une hausse de 43,7%.

Le taux de couverture s'est, pour sa part, amélioré à 119,3% au cours des huit premiers mois de l'année.

Selon des données publiées récemment par l'Observatoire national de l'agriculture (Onagri), cette évolution s'explique par une progression des exportations à un rythme supérieur à celui des importations.

Les exportations ont ainsi augmenté de 20,7%, passant de 5 milliards de dinars à fin août 2025 à 6 milliards de dinars au 31 août 2026, sous l'effet notamment de la hausse des exportations d'huile d'olive (+39,5%).

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Les importations ont, quant à elles, progressé de 17,1%, pour atteindre 5 milliards de dinars durant les huit premiers mois de 2026, contre 4,3 milliards de dinars une année auparavant.

Le prix moyen à l'exportation de l'huile d'olive s'est établi à 12,51 dinars/kg, en baisse de 2,5% sur un an. Les prix à l'exportation des produits de la pêche et des agrumes ont également reculé, respectivement de 7,2% et de 12%.

Concernant les importations de produits céréaliers, les prix ont diminué de 13,5% pour le blé dur, de 3,3% pour le blé tendre et de 2,1% pour le maïs.

À l'inverse, certains produits importés ont enregistré des hausses de prix, notamment l'orge (+3,6%), le sucre (+9,7%) et les huiles végétales (+3,3%). Les prix du lait et de ses dérivés ont, en revanche, baissé de 7,7%.

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