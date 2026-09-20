Tunisie: Expatriés - Fenerbahçe sur Yasin Ayari

Alors que son contrat s'achève l'été prochain avec Brighton, le milieu axial Yasin Ayari, 22 ans, s'est déjà vu proposer une prolongation de bail, un éventuel engagement qui pourrait être officialisé l'hiver prochain. Cependant, rien n'est moins sûr. Même si l'entraîneur Fabian Hurtsler tient au joueur sur le long terme, Fenerbahçe s'est aussi déclaré preneur. Le club stambouliote a coché le nom de Yasin Ayari, et ce, même si son engagement avec Brighton arrive à échéance en fin de saison.

Ismail Gharbi, la sensation de Leganés

L'international tunisien est devenu l'un des détonateurs et artificier du club de Liga 2. L'ailier polyvalent Ismail Gharbi performe donc depuis quelque temps sous les couleurs de Leganés, club qui l'a enrôlé sous forme de prêt en provenance du SC Braga. Promu en tant que facteur déterminant du club espagnol, Gharbi brille en Liga 2, ce qui lui a valu d'être nominé puis élu MVP de Lénages du mois sortant. Récemment buteur face à Oviedo, Gharbi, 22 ans, a encore une belle marge de progression devant lui et du talent à revendre. Rappelons qu'aussi jeune soit-il, ce pur produit du PSG, a déjà fait du chemin, portant par le passé les tuniques de Lausanne-Ouchy, Augsburg et Braga.

Monaco sécurise Najd Ajroud

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L'ASM a récemment sécurisé son prochain joyau, le milieu offensif Najd Ajroud. Le tout jeune gaucher pur a signé un contrat de trois ans avec le club du Rocher et engagé forcément un tournant important de sa carrière. Buteur à onze reprises et auteur de dix passes décisives avec les U19 Monégasques, Ajroud a tapé dans l'oeil de coach Filipe Luís qui a ainsi validé son intégration officielle au sein de l'équipe A de l'ASM.