Tunisie: Prix, eau embouteillée, fournitures scolaires... - Près de 3 900 infractions économiques relevées en 15 jours

Du 1er au 15 septembre 2026, les 1 198 équipes de contrôle économique du ministère du Commerce ont effectué 26 741 visites d'inspection sur le territoire national, débouchant sur le constat de 3 879 infractions.

Les manquements à la réglementation concernent principalement la transparence des transactions avec 1 959 cas, les pratiques spéculatives et dérapages tarifaires avec 1 178 cas, la qualité et la métrologie avec 734 cas, ainsi que 8 fraudes liées aux produits subventionnés.

En terme de répartition sectorielle, l'agroalimentaire général enregistre la majorité des verbalisations (1 439), suivi des produits industriels (1 198), des produits frais agricoles et maritimes (1 062) et de la restauration-boulangerie (180). Des opérations ciblées menées depuis août révèlent également 986 infractions dans la distribution d'eau minérale et 700 dans le commerce des fournitures scolaires, dont plus d'un tiers relève directement de la spéculation financière.

Ces contrôles ont permis d'intercepter d'importants volumes de marchandises détournées ou stockées illégalement, notamment 129 000 litres d'eau minérale, 59 537 cahiers subventionnés, 57 tonnes de fruits et légumes, 21 tonnes de dérivés de céréales subventionnées, 13 783 paquets de tabac ainsi que plus de 9 tonnes de fourrage.