Afrique: CAF - Conférence stratégique sur l'avenir du football africain du 7 au 9 octobre au Cap Vert

19 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Confédération Africaine de Football (CAF) organisera une importante conférence stratégique au Cap-Vert du 7 au 9 octobre prochain, avec pour ambition de définir de nouvelles orientations pour le développement et la compétitivité du football sur le continent.

Cette rencontre réunira les présidents des 54 associations membres de la CAF, des entraîneurs, des membres du Comité exécutif de la Confédération, des responsables de la FIFA ainsi que d'autres dirigeants et acteurs majeurs du football africain et international.

Au coeur des discussions figurera l'objectif de faire du football pratiqué dans les 54 associations membres de la CAF un football de classe mondiale et économiquement autosuffisant. Les participants devraient notamment examiner les moyens de renforcer les structures, la formation, la gouvernance, les compétitions et les modèles de financement du football africain.

La conférence accordera également une place importante au bilan de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les enseignements tirés de la participation des dix équipes africaines engagées dans la compétition serviront de base à une réflexion sur les performances du continent au plus haut niveau international.

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Pour rappel, neuf parmi les dix sélections africaines ayant pris part à la Coupe du monde 2026, ont atteint au moins les seizièmes de finale de la compétition dont l'équipe nationale d'Algérie.

Les débats porteront enfin sur les stratégies à mettre en oeuvre en vue de la Coupe du Monde 2030. L'objectif sera notamment d'identifier les leviers permettant aux sélections africaines d'améliorer durablement leur compétitivité et de franchir de nouveaux paliers sur la scène mondiale.

A travers cette conférence, la CAF entend favoriser une réflexion collective réunissant les principaux décideurs du football africain et ses partenaires internationaux, afin de dégager des orientations communes pour les prochaines années.

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