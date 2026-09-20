Afrique: Forum mondial de l'UNESCO à Riyad - L'ICESCO lance la 3e édition du glossaire multilingue des données et de l'IA

L'Organisation du Monde Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) a lancé la troisième édition développée du « Glossaire des données et de l'intelligence artificielle » multilingue, le jeudi 17 septembre 2026, dans le cadre des travaux du Forum mondial de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle, qui s'est tenu dans sa quatrième édition à Riyad, en Arabie saoudite, du 15 au 17 septembre 2026.

Cette nouvelle édition, publiée en partenariat avec le Centre International de Recherche et d'Ethique de l'Intelligence Artificielle (ICAIRE), l'Académie internationale Roi Salman pour la langue arabe, et l'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle (SDAIA), vise à mettre à jour les définitions, intégrer les termes émergents dans les domaines des données et de l'IA, et renforcer la cohérence entre leurs équivalents en arabe, en anglais et en français. Cela permet de suivre l'évolution rapide de ces secteurs et de faciliter la circulation de leurs concepts dans les milieux scientifiques, éducatifs et professionnels, selon ce qui a été publié sur la page de l'ICESCO jeudi dernier.

Lors de la session de lancement, le directeur du Centre de prospective et d'intelligence artificielle de l'ICESCO, le Dr Kais Hammami, a souligné la contribution de l'organisation au renforcement de la dimension internationale et du multilinguisme de cette initiative. Il a expliqué que sa participation repose sur trois objectifs : enrichir le contenu numérique fiable, consolider un langage technique commun entre les États membres et contribuer à la production et à la diffusion du savoir.

Il a également affirmé que ce glossaire peut soutenir l'éducation et le renforcement des capacités, en étant utilisé dans l'enseignement, la formation des enseignants, l'élaboration des programmes scolaires, les documents politiques et les contenus médiatiques, rapprochant ainsi les concepts de l'intelligence artificielle des utilisateurs en différentes langues.

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Le lancement de cette troisième édition s'inscrit dans la continuité des efforts visant à promouvoir un contenu cognitif spécialisé et à le rendre accessible en plusieurs langues, afin de favoriser une plus large participation des pays et des régions aux débats sur l'intelligence artificielle, ainsi que le rapprochement et l'harmonisation des concepts, condition préalable à tout dialogue mondial efficace sur la gouvernance et l'éthique de cette technologie.