Tunisie: Ariana - Plus de 560 000 cahiers subventionnés distribués et le contrôle des infractions renforcé

Le directeur régional du commerce et du développement des exportations à Ariana, Sami Béjaoui, a déclaré à la TAP que, jusqu'au 17 septembre, 510 000 cahiers subventionnés de tous formats ont été distribués, en coordination avec les différentes unités de fabrication de cahiers subventionnés dans le gouvernorat et dans d'autres régions, ainsi qu'avec les grossistes de fournitures de bureau et scolaires.

Une quantité supplémentaire d'environ 50 000 cahiers a également été injectée sur le marché, ciblant particulièrement les librairies situées dans les quartiers populaires et à forte densité démographique.

Les services de contrôle économique de la direction régionale du commerce, en coordination avec les services centraux du ministère, les autorités de sécurité, la brigade régionale de la police municipale et les services de la direction régionale de la santé, ont intensifié leurs opérations de contrôle, qu'elles soient ordinaires ou menées dans le cadre de campagnes ciblées visant divers circuits. Cela comprend les circuits parallèles utilisés pour la distribution de fournitures scolaires de qualité douteuse et d'origine inconnue, susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des élèves.

Le responsable a confirmé que 39 infractions économiques ont été relevées dans ce cadre pour refus de vente, vente conditionnée, défaut d'affichage des prix et dissimilation de marchandises. Ces opérations ont également permis la saisie de 3 193 cahiers scolaires, qui ont été réinjectés dans les circuits légaux.

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Les opérations de contrôle se poursuivront au cours de la période à venir, notamment durant ce week-end qui coïncide avec le pic de la demande en cahiers subventionnés.