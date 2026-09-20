Tunisie: Zarzis - La municipalité mobilise ses équipes pour le curage des canalisations après de fortes pluies

Les services des travaux de la municipalité de Zarzis ont démarré, depuis les premières heures de ce samedi 19 septembre 2026, des opérations pour l'évacuation des eaux de pluie et ce à travers l'ouverture des canaux d'évacuation des eaux pour faciliter le drainage. Cette intervention a eu lieu suite aux importantes précipitations enregistrées dans la ville.

La municipalité précise, dans un communiqué officiel, que les équipes de terrain ont procédé au nettoyage manuel des débris, à l'enlèvement des sédiments et au désencombrement des abords des bouches d'égout. On y lit aussi que « des ouvriers avec un ensemble de moyens logistiques ont été mobilisés pour garantir le bon déroulement de l'opération, l'écoulement des eaux pluviales et le maintien de la propreté des lieux ».

La direction municipale indique, par ailleurs, que ces interventions sont déployées de manière continue en prévision des prochaines perturbations météorologiques annoncées par les bulletins d'alerte. Les responsables confirment que l'application de ces mesures d'urgence vise tout autant à protéger l'environnement urbain qu'à garantir la sécurité des citoyens face aux risques d'accumulations d'eau dans les quartiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si de telles implications ne sont qu'à louer et applaudir, les habitants de bien d'autres localités ont beaucoup à envier à Zarzis ! Bien des municipalités, essentiellement au Grand Tunis, sont loin d'être aussi impliqués dans la protection de l'environnement urbain, encore moins à veiller sur la sécurité des citoyens. On ne le dira jamais assez ! Dans différentes zones de la Tunisie, les municipalités ressemblent à des fantômes démissionnaires qui n'assument même pas les services les plus rudimentaires pour offrir aux riverains une vie digne, sécurisée et propre... Quant au paysage immonde de l'urbanisme, ceci s'est hélas transformé en un luxe surréaliste auquel bien des Tunisiens ne peuvent plus aspirer...