Tunisie: JCC 2026-Compétitions officielles - Prolongation des délais d'inscription des films jusqu'au 22 septembre

19 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le comité d'organisation de la 37e édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) a annoncé la prolongation des délais d'inscription des films pour les compétitions officielles de l'édition actuelle jusqu'au 22 septembre 2026.

Prévues du 12 au 19 décembre 2026, les compétitions officielles des JCC englobent plusieurs catégories : les longs métrages de fiction, les longs métrages documentaires, les courts métrages ainsi que la section « Carthage Cinéma Prometteur ». Les soumissions s'effectuent en ligne via la plateforme dédiée : https://inscription.jcc.tn/.

Par ailleurs, le comité d'organisation avait précédemment ouvert les inscriptions pour la section « Cinéma du Monde », accessibles jusqu'au 10 octobre 2026, ainsi que pour la compétition « Visions+ », ouverte jusqu'au 5 octobre 2026. Cette dernière est réservée aux premiers et seconds longs métrages (fiction et documentaire) de réalisateurs originaires des cinq continents.

À travers la section « Visions+ », le festival ambitionne d'explorer de nouvelles voix cinématographiques, des écritures singulières et des langages visuels novateurs, tout en mettant à l'honneur des oeuvres porteuses de visions artistiques fortes et ancrées dans les thématiques humaines contemporaines.

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