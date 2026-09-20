Tunisie: Equipe nationale / Liste de Mouïne Chaâbani - Le retour des anciens...

Le nouveau sélectionneur a rappelé Maâloul, Sassi, Aidouni, Ben Romdhane, Rafiaa. Quelques nouveautés, en revanche, comme Kadida, Nasraoui ou Chouchene. Une liste qui essaye de faire plaisir à tout le monde ou presque.

S'il y a un qualificatif à donner à la liste de Mouïne Chaâbani pour les prochains matches des éliminatoires de la CAN et les deux tests amicaux d'octobre, ce sera une liste «consensuelle» ou une liste de conciliation. Chaâbani n'a pas fait une révolution de palais, et n'a pas fermé non plus les portes de la sélection à de nouveaux clients. Il a fait du Sami Trabelsi, du Sabri Lamouchi, mais n'a pas marqué clairement son territoire. Pour les gardiens, il n'a rien ajouté aux choix de Lamouchi, et en même temps, il a fait plaisir aux bannis de l'ex-sélectionneur qui font leur grand retour.

Il n'y aura pas de nouveau cycle avec de nouveaux et jeunes joueurs, mais un cycle où le métier et l'expérience ont leur poids. L'âge et la reconstruction ne sont pas des critères éliminatoires pour Chaâbani qui a rouvert les portes de l'équipe nationale à Ali Maâloul, Sassi, Aidouni, Ben Romdhane, Rafiaa, qui n'ont pas fait le Mondial. Certains critiquent ce retour en arrière, mais pour l'entraîneur national, il a son raisonnement. Parmi les cadres éloignés, par contre, le fameux Ali Abdi, dont les excuses ne lui ont pas valu grand-chose.

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Et on pense bien que c'est le point le plus saillant de cette liste qui peut atténuer la déception de voir revenir des joueurs presque au bout du rouleau ou d'autres qui s'améliorent mais ignorés. Dans cette liste, il y a du nouveau avec la convocation de Chouchene, Nasraoui, Kadida qui rejoignent les Ayari, Elloumi, Tounekti et Arous déjà retenus depuis quelques mois. Sinon, c'est pratiquement la même ossature qui existe et qui a joué ensemble pour des années. On note également le retour de Ghram à l'axe de la défense, lui qui a été lamentablement ignoré lors du Mondial bien qu'il évolue au haut niveau.

Tout comme le retour de Ltaief, un ailier de débordement très utile et polyvalent. Chaouat, qui a choisi la Libye dont la compétition n'a pas commencé, n'est pas là, alors que Mastouri, qui vient de débarquer à l'EST est retenu malgré son inactivité. Bref, une liste qui fera plus de détracteurs que d'heureux comme chaque liste. En l'absence d'une explication du premier responsable de cette liste, les interprétations restent ouvertes et souvent controversées avec toujours des insinuations et un air d'interférence. On n'arrêtera pas d'en parler.

Gardiens :

Aymen Dahmene, Mouhib Chamekh, Sabri Ben Hassan

Défenseurs :

Yan Valéry, Moataz Neffati, Adem Arous, Mohamed Nasraoui, Montassar Talbi, Alaa Ghram, Mohamed Amine Ben Hamida, Amine Cherni, Ali Maaloul

Milieux :

Aissa Laidouni, Ferjani Sassi, Hamza Rafia, Sami Chouchene, Mohamed Ali Ben Romdhane, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi

Attaquants :

Khalil Ayari, Seifallah Ltaief, Elias Achouri, Sebastien Tounekti, Rayène Elloumi, Hazem Mastouri, Sadok Kadida.