L'installation de mécanismes institutionnels au sein des entreprises L'instauration d'une égalité effective dans les rémunérations et la sécurisation des parcours professionnels des femmes s'imposent comme un vecteur fondamental de la justice économique et sociale.

C'est l'appel lancé ce samedi 19 septembre 2026 par la présidente de l'Association tunisienne pour la gouvernance et l'égalité des chances entre la femme et l'homme dans les postes de décision, Amel Sammoud Khmari. S'exprimant à l'occasion de la Journée internationale de l'égalité de rémunération, célébrée chaque 17 septembre, la responsable a rappelé que si la Tunisie applique les principes de la convention numéro 100 de l'Organisation internationale du travail depuis sa ratification en 1968, le défi majeur réside aujourd'hui dans la transition des textes juridiques vers une application concrète sur le terrain.

Pour atteindre cet objectif, la directrice de l'association exige que la notion d'égalité salariale s'étende au concept de travail de valeur égale, basé sur des grilles d'évaluation transparentes des compétences et des niveaux de responsabilité. Amel Semoud Khmari préconise le renforcement de la collecte de statistiques du travail du genre par secteur afin de mesurer les écarts réels et d'en identifier les causes structurelles. Cette démarche, préconise-t-elle, doit s'accompagner d'une refonte des processus de promotion interne pour neutraliser l'impact des congés de maternité sur l'ancienneté.

Et de conclure que le redressement durable des carrières féminines nécessite la création d'une cellule d'arbitrage institutionnelle dédiée à l'égalité au sein des ministères et des administrations publiques. « En s'inspirant des expériences internationales, ce mécanisme permanent assurera le suivi des discriminations et guidera la mise en oeuvre de programmes de réintégration et de mise à niveau technique après les interruptions familiales, une coordination indispensable pour concilier la vie privée et l'activité professionnelle », conclut-elle.

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