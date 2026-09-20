Tunisie: Opération coup de poing de la police municipale - 445 étals anarchiques levés et 100 saisies effectuées

Les campagnes menées par les unités de la police municipale, le 17 septembre courant, se sont soldées par 100 opérations de saisie et l'élimination immédiate de 445 étals anarchiques, selon ce qu'a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié sur son site officiel.

Dans le domaine de la sécurité publique, ces campagnes ont également permis de dresser 44 procès-verbaux judiciaires et d'interpeller 18 personnes recherchées par différentes unités sécuritaires et instances judiciaires. De plus, 46 balances, 11 motocyclettes et deux voitures dont les documents légaux n'étaient pas en règle ont été saisies.

Sur le plan sanitaire et économique, 182 procès-verbaux économiques et 223 infractions sanitaires ont été établis.