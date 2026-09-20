Tunisie: Rémunération à travail égal - L'ATGEC appelle à renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes

À l'occasion de la Journée internationale de l'égalité salariale, la fondatrice et la Présidente de l'Association Tunisienne pour la Gouvernance et l'Égalité des Chances entre les Femmes et les Hommes dans les Postes de Décision (ATGEC) Amel Samoud Khemari, a appelé à instaurer une égalité effective au niveau des rémunérations et des trajectoires professionnelles. Bien que la Tunisie ait ratifié dès 1968 la convention n°100 de l'Organisation internationale du travail sur l'égalité de rémunération, l'enjeu majeur réside désormais dans la concrétisation de ce principe juridique au quotidien.

Pour surmonter le simple cadre « à travail égal, salaire égal », la présidente de l'association préconise d'appliquer une équité fondée sur la valeur égale du travail, évaluée selon des critères objectifs et transparents. Cela implique de garantir un accès équitable au recrutement, à la formation, à la promotion et aux postes de direction, tout en publiant des données statistiques ventilées par genre pour identifier précisément les disparités.

Enfin, la résorption de ces écarts passe par la prise en compte de l'impact de la maternité et des charges familiales sur le déroulement de carrière. Amel Samoud Khemari propose la création d'un mécanisme institutionnel au sein des entreprises et des administrations afin de prévenir les discriminations, d'assurer la remise à niveau des compétences après un congé parental et de favoriser une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle.