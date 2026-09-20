Tunisie: Béja - De violentes intempéries provoquent d'importants dégâts routiers

De fortes précipitations, survenues vendredi soir et touchant particulièrement Thibar, Teboursouk et la ville de Béja, ont causé des dégâts significatifs aux infrastructures routières. La situation a nécessité une série d'interventions d'urgence de la Protection civile et des équipes de la commission régionale de lutte contre les catastrophes pour dégager les voies, pomper les eaux stagnantes et rétablir la circulation, selon des sources concordantes et le constat sur place de la correspondante de l'agence TAP.

Le délégué de Thibar a précisé à l'agence TAP que des équipes sont intervenues pour dégager la route régionale n°75 reliant Thibar à Teboursouk, paralysée par des accumulations d'eau consécutives à une chute record de 30 mm de pluie en un temps très court. Des opérations similaires de déblaiement et de pompage ont été menées sur l'axe Djebba-Thibar, ainsi que dans une habitation du quartier Ibn Khaldoun.

Côté secours, une source de la Protection civile a indiqué que des interventions ont eu lieu pour évacuer l'eau d'un établissement de santé et inspecter plusieurs quartiers touchés, notamment Oued El Bssim, Aïn El Chems, Bir El Hofra et Tahar Haddad. Plusieurs arbres usés tombés sur la chaussée ont également été dégagés.

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Dans la ville de Béja, les averses ont fortement endommagé le réseau routier, en particulier les tronçons en cours de chantier ainsi que l'avenue Habib Bourguiba, principale artère de la ville.

L'ensemble du gouvernorat de Béja a enregistré des pluviométries variables au cours de cette journée de vendredi, les cumuls les plus importants ayant été relevés à Thibar et Teboursouk (30 mm), suivies de Béja (12 mm) et Oued Zarga (9 mm).