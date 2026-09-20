Congo-Kinshasa: «Pédaler pour la paix» connaît une fin tragique, le cycliste Miguel Masaisai meurt dans un accident

En RDC, les autorités ont confirmé la disparition de Miguel Masaisai. Cycliste et sportif de haut niveau, le jeune homme, qui était très suivi sur les réseaux sociaux pour son projet « Pédaler pour la paix », s'était lancé dans un défi hors du commun : rallier sa ville natale de Goma à Rabat, la capitale du Maroc. Parti le 1er mai, Miguel Masaisai allait passer la frontière entre la République du Congo (RDC) et le Cameroun lorsqu'il a perdu la vie dans un accident de voiture.

La disparition de Miguel Masaisai, qui avait 23 ans, a été confirmé par le président de la ligue de cyclisme du Nord-Kivu. Spraya Mwana-Bwato soutenait les initiatives de Miguel Masaisai depuis près de dix ans. C'est en contactant des habitants de Ouesso, à l'extrême nord de la République du Congo où a eu lieu l'accident ce vendredi 18 septembre dans l'après-midi, qu'il a eu confirmation, du décès du sportif et des trois personnes qui étaient à ses côtés.

Le cycliste devait réparer son vélo

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D'après ses informations, le cycliste, qui devait réparer son vélo, cherchait à joindre, en taxi, la ville la plus proche. Le véhicule dans lequel il se trouvait avec d'autres passagers a alors été percuté par un camion. « Miguel Masaisai n'est plus, dit Spraya Mwana-Bwato. Nous sommes tous désolés de sa disparition. Personne ne s'est sorti de l'accident. »

Plus de 200 000 personnes suivaient le cycliste qui multipliait les actions pour prôner la paix. Maillot, casque, vélo aux couleurs de son pays, la RDC, Miguel Masaisai avait déjà rallié Le Cap en Afrique du sud depuis Goma en 2025. Avec ce nouveau périple, rejoindre Rabat, traverser dix-sept pays, il délivrait, dans des vidéos diffusées chaque jour, ses messages de courage et de tolérance.

« On pédale pour la paix »

« On sait pourquoi on pédale, on pédale pour la paix et la jeunesse africaine, lançait-il. Et au Congo, c'est pas seulement la guerre, nous sommes capables de réaliser de grandes choses. »

L'aventure de Miguel Masaïsaï a donc pris fin au 75e jour de ce qu'il appelait sa « mission ». Sur les réseaux, les hommages, comme celui-ci se multiplient : « Une vie, un talent, un avenir brutalement fauché. Respect pour ce héros national. »