Gabon: Éliminatoires CAN 2027 - Le pays sans Aubameyang, même si le sélectionneur Sébastien Migné ne lui ferme pas la porte

Comme attendu, le sélectionneur du Gabon Sébastien Migné s'est passé de Pierre-Emerick Aubameyang pour sa liste pour les matches des éliminatoires de la CAN 2027 contre le Maroc et le Niger, selon la liste qui a été dévoilée vendredi 18 septembre. Il a toutefois laissé la porte ouverte à un retour de son attaquant.

« Je préfère m'arrêter là », avait lancé Pierre-Emerick Aubameyang début septembre, annonçant son souhait de ne plus jouer sous les couleurs du Gabon. Sa dernière expérience avec les Panthères s'étant soldée sur un fiasco, une élimination de la CAN 2025 dès la phase de groupes, après laquelle il avait été pris pour cible, avec d'autres cadres du groupe, par le gouvernement gabonais. Le ministre des Sports par intérim, Dr Simplice Désiré Mamboula, avait informé en direct à la télévision de la « dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, [et] de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang ».

La première liste du nouveau sélectionneur Sébastien Migné, nommé en juillet, s'est construite sans l'attaquant star de l'équipe, qui cartonne pourtant dans ce début de saison avec La Corogne en Espagne (5 buts et 2 passes décisives en 6 matches). « Il a son importance dans ce projet de par ses qualités et son expérience. J'aimerais bien partager cela avec lui. J'espère qu'il sera avec nous en novembre », a tout de même lancé le technicien en conférence de presse, laissant la porte ouverte à un éventuel retour.

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Pour le reste de l'équipe, qui affrontera le Maroc (25 septembre) et le Niger (29 septembre) dans cette fenêtre internationale qui compte pour les éliminatoires de la CAN 2027, Sébastien Migné a gardé une ossature classique. Avec les frères Oyono, Jacques Ekomié parmi les défenseurs appelés, même si la défense centrale va bouger en comparaison de la CAN, puisque Bruno Ecuele-Manga et Alex Moucketou-Moussounda ne font pas partie de la liste. Didier Ndong, André Poko, Mario Lemina et Guélor Kanga sont rappelés au milieu, tandis que l'attaque sera évidemment portée par Denis Bouanga.