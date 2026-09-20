Madagascar: «Je suis Français, je n'ai jamais été Malgache» - L'interview qui prive Zacharie Boucher de la sélection malgache

Le gardien de but Zacharie Boucher avait été sélectionné pour la première fois avec Madagascar, à l'occasion des éliminatoires de la CAN 2027. Sauf qu'une interview donnée 8 ans plus tôt - lors de laquelle il avait assuré que s'il était appelé avec les Barea, il n'« irait pas » - a refait surface et poussé la fédération à revenir sur sa convocation samedi 19 septembre.

Internet n'oublie jamais rien. Huit ans après une interview accordée à Ouest-France, dans laquelle le gardien de but Zacharie Boucher, qui jouait à l'époque à l'AJ Auxerre, après avoir évolué sous les couleurs de la France dans les équipes de jeunes, ses mots lui sont revenus comme un boomerang. À l'époque, il avait assuré ne vouloir porter que le maillot bleu pour le reste de sa carrière, même si l'accès à la sélection était compliqué : « Je suis Français, je n'ai jamais été Malgache. Je ne sais pas pourquoi tout est sorti comme ça. De mon côté, il n'y a rien, il n'y a qu'à voir mon passeport. Dessus, c'est écrit "Français" », avait déclaré Boucher.

Avant d'en rajouter une couche : « Si le sélectionneur m'appelle, c'est non. En plus, au niveau administratif, je ne peux même pas. Je ne suis pas malgache. Le maillot de l'équipe de France est important pour moi. Je ne mettrai pas un autre maillot que celui-là. »

Ces phrases ont coûté cher au portier de Troyes, actuellement pensionnaire de Ligue 1. Car le joueur de 34 ans venait tout juste d'être appelé pour la première fois en sélection par Nicolas Dupuis, le sélectionneur de Madagascar, pour disputer des matches des éliminatoires de la CAN 2027 contre le Nigéria (25 septembre) et la Tanzanie (29 septembre). Jusqu'à ce que l'interview soit déterrée.

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« Il a été décidé de ne pas retenir le joueur dans le cadre du prochain rassemblement »

Même si Boucher avait visiblement changé d'avis et accepté de porter la tunique des Barea, la Fédération malgache a pris connaissance de l'interview après-coup et décidé de revenir sur la décision du sélectionneur de convoquer le joueur. Dans un communiqué publié ce samedi 19 septembre, elle explique avoir eu connaissance de « déclarations publiques attribuées au joueur Zacharie Boucher, dans le cadre d'une interview réalisée il y a plusieurs années, à une époque où celui-ci ignorait encore son éligibilité pour représenter la sélection de Madagascar ».

L'enjeu de la nationalité sportive pour les joueurs éligibles à des sélections africaines et européennes étant un sujet brûlant, la décision est rapidement tombée. « Après échanges entre les différentes parties, il a été décidé de ne pas retenir le joueur dans le cadre du prochain rassemblement », peut-on encore lire dans le communiqué. Zacharie Boucher, né à Saint-Pierre de La Réunion, pourrait bien voir ici s'éteindre sa dernière chance de disputer un match international, hors équipes de jeunes.

Depuis le début de la saison, il n'a jamais figuré sur une feuille de match avec Troyes en Ligue 1.