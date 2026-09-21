Togo: Le pays courtise les élus afro-américains du Congrès

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a exprimé ses remerciements au représentant américain Jonathan L. Jackson (Illinois) pour l'accueil 'chaleureux' qui lui a été réservé lors de la conférence annuelle du Congressional Black Caucus, qui s'est tenue dimanche à Washington DC.

Dans un message publié sur X, le chef de la diplomatie togolaise a salué cette rencontre comme une précieuse opportunité d'échanger des idées, de tisser des liens et de renforcer l'engagement en faveur du dialogue et du partenariat entre le Togo et les élus afro-américains du Congrès.

Robert Dussey a également profité de cette tribune pour prolonger la dynamique de la campagne « Correct the Map », portée par le Togo au nom de l'Union africaine et récemment adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies.

« Je me réjouis de transformer ce dialogue en un partenariat solide et durable, en construisant des ponts, en approfondissant la coopération et en traduisant notre engagement commun en initiatives concrètes et à impact durable », a-t-il écrit.

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M. Dussey a conclu son message en insistant sur l'ambition partagée de créer de nouvelles opportunités de collaboration, au bénéfice des communautés togolaises comme afro-américaines.

Le Congressional Black Caucus (CBC) est une organisation regroupant les membres afro-américains du Congrès des États-Unis, à la Chambre des représentants comme au Sénat.

Sa mission originelle est de mobiliser tout le pouvoir constitutionnel, l'autorité législative et les ressources financières du gouvernement fédéral pour garantir aux Afro-Américains et aux autres communautés marginalisées un accès réel au « rêve américain ».

Au-delà des questions strictement domestiques, la conférence est également devenue, ces dernières années, une plateforme d'échanges sur les relations entre les États-Unis et le continent africain.