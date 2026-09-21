Afrique Centrale: La RDC et le Burundi réaffirme le renforcement de leur coopération militaire

La coopération militaire bilatérale est au beau fixe entre la RDC et le Burundi. Les ministres de la Défense des deux pays l'ont réaffirmé lors de la 18e session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la défense, la sûreté et la sécurité, tenue le week-end dernier à Bujumbura.

Au cours de leur entretien, Guy Kabombo Muadiamvita et son homologue burundaise, Marie-Chantal Nijimbere, ont planché le renforcement de l'alliance qui unit leurs deux États.

Cette coopération vise principalement à combattre les mouvements rebelles et les forces négatives qui écument la région frontalière et menacent la stabilité de la RDC et du Burundi.

Partageant des frontières poreuses et confrontés à des foyers récurrents d'instabilité, les forces armées de la RDC et du Burundi (FARDC et FDNB) mettent l'accent sur le renforcement des opérations conjointes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la tribune de la 18e session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité (CTSDSS), à Bujumbura, le ministre congolais de la Défense nationale a rappelé l'urgence d'une réponse africaine face à l'insécurité persistante dans l'Est de la RDC.

Il a également insisté sur le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que sur l'application stricte du cessez-le-feu.

Au cours de ce forum africain, Guy Kabombo Muadiamvita a, en outre, appelé à la mise en oeuvre effective des engagements de Doha et de Washington, ainsi qu'à l'exécution de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies.

De leur côté, les pays africains participants ont souligné la nécessité de renforcer la coopération continentale dans la lutte contre le terrorisme et les menaces sécuritaires transnationales.