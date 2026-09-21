Une délégation de haut niveau du (Africa CDC) Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a entamé dimanche une visite au Soudan, la première de ce niveau depuis sept ans, pour discuter du renforcement du partenariat sanitaire et du soutien au système de santé national.

La rencontre d'ouverture a réuni le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohammed, son secrétaire général, Dr Ali Babiker, et la délégation conduite par Dr Derek Loul, directeur régional pour l'Afrique de l'Est.

Au cours des échanges, les deux parties ont insisté sur l'importance de la coopération sanitaire régionale, du partage d'expertise et du renforcement des capacités nationales afin d'améliorer la réponse aux épidémies. La visite, qui s'étend sur quatre jours, porte notamment sur les urgences sanitaires, le soutien au laboratoire national de santé publique et d'autres priorités du secteur.

Le ministère de la Santé a salué cette démarche, tandis que la délégation a exprimé sa disponibilité à fournir un appui technique et logistique. Les parties ont également convenu de mesures pratiques pour assurer un suivi régulier et une coordination continue.