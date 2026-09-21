Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 septembre 2026

revue de presse

Élections au Maroc : La "GenZ212" veut peser dans les urnes

À Casablanca, Younes Belaidi, 29 ans, avait pris part au mouvement initié par la Génération Z qui a secoué le Maroc fin 2025.

Il se présente désormais sous les couleurs du Parti du progrès et du socialisme, dans la circonscription d'Aïn Chock alors que le royaume renouvelle ce mercredi les 395 sièges de sa Chambre des représentants lors des élections législatives

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Ces partis politiques, le gouvernement et toutes les composantes du Maroc constituent ce que l’humanité a de mieux et de plus créatif, car ils comptent parmi les moyens les plus importants qui nous aident à gouverner l’État. Et c’est ce que nous voulons dire : nous n’avons aucun problème avec les partis politiques ni avec le gouvernement, mais nous devons chercher où se situe le problème. Pour résoudre ce problème, nous, les jeunes, devons-nous mobiliser massivement et en grand nombre, explique-t-il. [Source Africanews]

BM : 112 milliards de dollars de capitaux privés en 2026

Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé avoir mobilisé 112 milliards de dollars de capitaux privés au cours de l’exercice 2026, un niveau record destiné notamment à soutenir l’investissement, la création d’emplois et le développement des économies émergentes, dont celles d’Afrique.

Selon un communiqué publié le 17 septembre 2026, les capitaux privés mobilisés par le Groupe de la Banque mondiale ont plus que triplé en quatre ans, passant de 35 milliards de dollars en 2022 à 112 milliards en 2026. Avec les financements propres de l’institution, le volume total de financements mobilisés en faveur des économies en développement a dépassé 200 milliards de dollars sur l’exercice.

L’Afrique figure parmi les principaux bénéficiaires de cette dynamique. Les capitaux privés mobilisés sur le continent sont passés d’environ 9 milliards de dollars en 2022 à 22 milliards en 2026, soit une progression d’environ 150 % sur la période, selon la Banque mondiale. [Source Apanews]

Éthiopie : Une alliance de groupes armés menace le régime d’Addis Abeba

Du Tigré à l’Amhara, en passant par l’Oromia, plusieurs mouvements armés disent désormais vouloir coordonner leurs forces contre le pouvoir fédéral. Leur objectif affiché est de renverser le gouvernement d’Abiy Ahmed et d’ouvrir une période de transition. Cette annonce ravive le spectre d’une nouvelle guerre de grande ampleur dans un pays encore marqué par le conflit du Tigré.

L’annonce est lourde de conséquences potentielles. Ce dimanche 20 septembre, Amanuel Assefa, vice-président du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), a déclaré à l’AFP que sept groupes armés avaient formé une alliance destinée à « renverser » le gouvernement fédéral et à faciliter l’installation d’un gouvernement de transition. [Source Afrik.com]

Les États-Unis ont expulsé plus de 25 000 étrangers dans des pays tiers, via des accords secrets

Le gouvernement américain a expulsé plus de 25 000 personnes dans des pays tiers, aux termes d'accords secrets passés avec 35 pays pour qu'ils accueillent des personnes n'ayant aucun lien avec eux, révèle une enquête journalistique mondiale publiée lundi.

Depuis que le président américain Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, Washington a signé des accords avec des pays d'Amérique latine, d'Afrique et du Pacifique pour y envoyer des étrangers qui ne peuvent légalement être renvoyés dans leur propre pays.

Cette enquête menée par 72 journalistes de 23 médias de 15 pays et publiée par le consortium Forbidden Stories montre que le gouvernement américain a alloué au moins 410 millions de dollars à verser aux pays d'accueil ou à des agences de l'Onu permettant les retours. [Source TRT Afrika]

La Côte d’Ivoire ambitionne de devenir le premier producteur africain d’or d’ici 2035

Cette ambition s’appuie notamment sur la mise en exploitation, prévue au premier semestre 2027, d’une unité d’affinage d’une capacité de traitement d’environ 100 tonnes d’or, rapporte l’Agence Ecofin, citant le ministre.

À plein régime, cette unité devrait traiter une quantité d’or quasiment équivalente à la production attendue des mines industrielles du pays, estimée à terme à une centaine de tonnes, selon la même source.

La production aurifère ivoirienne connaît une progression soutenue depuis plusieurs années, passant d’environ 13,2 tonnes en 2012 à 59,33 tonnes en 2025, tandis qu’elle devrait atteindre quelque 62 tonnes en 2026. [Source Le 360 Afrique]

Gabon : Sortie d'Ali Bongo sur l'affaire des biens mal acquis - Guerre de mémoire sur fond de milliards de F CFA détournés

L'affaire dite des biens mal acquis qui éclabousse la famille Bongo, agite la scène politique gabonaise. En effet, alors que l'enquête française y relative est clôturée en 2025, après près de quinze ans d'instruction, l'Etat gabonais vient d'ajouter son grain de sable pardon de sel qui n'est pas du goût de l'ancien président Ali Bongo.

Certes, l'homme ne remet pas en cause le fond de la procédure judiciaire, mais il conteste les termes employés dans ladite affaire par l'Etat gabonais qui s'est constitué partie civile dans le dossier et ce, depuis mars 2023. Un fils peut accepter le jugement de l'action politique de son père sans accepter que sa mémoire soit bafouée, estime Ali Bongo, destitué en août 2023, par celui-là-même qui était censé protéger son régime, l'actuel locataire du palais présidentiel, Brice Clotaire Oligui Nguema. [Source Le Pays]

Mauritanie : Le projet de restriction des réseaux sociaux aux plus jeunes suscite des réactions

En Mauritanie, les autorités envisagent de restreindre l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans sans autorisation parentale, pour protéger les jeunes des risques numériques. Présentée en Conseil des ministres mercredi 16 septembre, la mesure suscite beaucoup de réactions à Nouakchott.

Objectif : protéger les enfants des dérives des réseaux sociaux. La proposition prévoit aussi de limiter les contenus qui ciblent les mineurs, les publicités ciblées et de bloquer les messages d'inconnus.

À Nouakchott comme dans bien des capitales, à l'école, dans les rues ou à la maison, de nombreux enfants ont constamment les yeux rivés sur leur smartphone. Hyperconnectés, Dia Hamadou Alhousseinou est un blogueur très suivi. « Les réseaux sociaux ont des conséquences exceptionnelles sur notre existence, sur notre manière d’être, de faire… », observe ce père de famille favorable aux restrictions. « Essayer de trouver une solution par rapport à l’utilisation des mineurs, cela peut être une bonne chose », abonde-t-il. [Source RFI]

Nigeria : 2,56 millions de dollars de drogues saisis lors d’un vaste coup de filet

La lutte antidrogue au Nigeria a donné lieu à une série de saisies majeures dans plusieurs États du pays. Plus de 1,3 million de comprimés et gélules de tramadol et d’autres opioïdes ainsi qu’environ six tonnes de cannabis ont été interceptés par la NDLEA. La valeur totale des produits saisis est estimée à plus de 3,4 milliards de nairas, soit environ 2,56 millions de dollars.

Au Nigeria, la National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) a mené plusieurs opérations ayant conduit à l’interception d’importantes cargaisons de stupéfiants et à l’arrestation de plusieurs suspects. Les interventions ont notamment concerné Lagos, Delta, Niger, Edo, Gombe, Imo et Ondo. L’une des saisies les plus importantes a été réalisée au port de Tin-Can Island, à Lagos.

Les agents antidrogues y ont découvert 1 200 colis de « Canadian Loud », une variété de cannabis, représentant un poids total de 603,75 kg. La cargaison, évaluée à 1,81 milliard de nairas, était dissimulée dans un conteneur de 40 pieds en provenance du Canada. Les investigations de la NDLEA se sont également poursuivies dans l’État du Delta. [Source LSI Africa]

Afrique Centrale : La RDC et le Burundi réaffirme le renforcement de leur coopération militaire

La coopération militaire bilatérale est au beau fixe entre la RDC et le Burundi. Les ministres de la Défense des deux pays l'ont réaffirmé lors de la 18e session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la défense, la sûreté et la sécurité, tenue le week-end dernier à Bujumbura.

Au cours de leur entretien, Guy Kabombo Muadiamvita et son homologue burundaise, Marie-Chantal Nijimbere, ont planché le renforcement de l'alliance qui unit leurs deux États.

Cette coopération vise principalement à combattre les mouvements rebelles et les forces négatives qui écument la région frontalière et menacent la stabilité de la RDC et du Burundi. [Source Radio Okapi]

Avant la trêve internationale, les Africains de Ligue 1 font le plein de confiance avec 9 buts inscrits

Avant de rejoindre leurs sélections, les Africains de Ligue 1 ont été plus qu'efficace pour cette 5e journée de Ligue 1, disputée entre le vendredi 18 et le dimanche 20 septembre, avec neuf buts inscrits et trois passes décisives. De quoi faire le plein de confiance avant les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Olympique Lyonnais - Rennes (4-0) - Ce n’était pas l’affiche la plus attendue du week-end, mais ça a été l’une des plus prolifiques. Les deux clubs jouaient en Europa League cette semaine, il a donc fallu vite se remettre dans le bain du championnat pour ce duel entre deux équipes encore invaincues cette saison en Ligue 1. En déplacement au Parc OL, les Rennais se sont fait écraser, notamment grâce à un Ernest Nuamah de gala. L'ailier ghanéen de Lyon a inscrit deux buts en trente minutes de jeu. [Source Africa Radio]