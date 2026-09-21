Soudan: Le wali de l'État d'Al-Gazeira - La milice a ciblé l'identité soudanaise

20 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le wali de l'État d'Al-Gazeira, Taher Ibrahim Al-Khair, a affirmé que la milice rebelle avait ciblé l'identité nationale et que sa guerre visait l'ensemble du Soudan, et non une tribu en particulier.

Il a souligné que l'État avait subi une attaque massive menée avec des armes lourdes contre des civils sans défense. Il a également indiqué que les réconciliations communautaires et la mobilisation collective avaient permis de faire échouer les tentatives d'attiser les tensions dans les kanabi et de saper l'unité de l'État soudanais.

Lors d'une rencontre avec une délégation du Mouvement pour la justice et l'égalité du Soudan, le wali a annoncé un renforcement de la coordination entre les autorités civiles et sécuritaires, les mouvements armés et les forces régulières afin de faire face aux conséquences de la guerre et de garantir la sécurité et les moyens de subsistance des citoyens.

La réunion a également débouché sur le lancement d'un programme de dialogue communautaire avec les administrations traditionnelles et les responsables religieux, visant à renforcer l'unité, rejeter les discours de haine et de régionalisme et consolider la cohésion sociale.

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