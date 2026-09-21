Soudan: Jaafar Al-Mirghani appelle à accélérer le dialogue inter-soudanais

Le président du Bloc démocratique, Jaafar Al-Mirghani, a appelé le comité chargé de préparer le dialogue inter-soudanais à accélérer ses travaux et à annoncer le calendrier des consultations, avec la participation des Soudanais de la diaspora et des personnes déplacées.

Dans une publication sur Facebook, il a déclaré que les décisions prises par le président du Conseil souverain, Abdel Fattah Al-Burhan, pour créer les conditions favorables au dialogue inter-soudanais constituaient « une démarche d'un État qui comprend que la victoire se consolide par le consensus ».

Al-Mirghani a également souligné que « le champ de bataille donne au dialogue son poids », estimant que l'État devait être le garant du dialogue et non son propriétaire.

Il est à noter que le comité a lancé ses travaux le 30 août dernier lors d'une conférence de presse, dans un contexte marqué, par un large soutien populaire et l'adhésion de forces politiques et communautaires.