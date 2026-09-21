Soudan: Jaafar Al-Mirghani appelle à accélérer le dialogue inter-soudanais

20 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Bloc démocratique, Jaafar Al-Mirghani, a appelé le comité chargé de préparer le dialogue inter-soudanais à accélérer ses travaux et à annoncer le calendrier des consultations, avec la participation des Soudanais de la diaspora et des personnes déplacées.

Dans une publication sur Facebook, il a déclaré que les décisions prises par le président du Conseil souverain, Abdel Fattah Al-Burhan, pour créer les conditions favorables au dialogue inter-soudanais constituaient « une démarche d'un État qui comprend que la victoire se consolide par le consensus ».

Al-Mirghani a également souligné que « le champ de bataille donne au dialogue son poids », estimant que l'État devait être le garant du dialogue et non son propriétaire.

Il est à noter que le comité a lancé ses travaux le 30 août dernier lors d'une conférence de presse, dans un contexte marqué, par un large soutien populaire et l'adhésion de forces politiques et communautaires.

Lire l'article original sur SNA.

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