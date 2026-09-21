Afrique: L'engagement de l'Éthiopie au sein des BRICS marque une nouvelle ère de partenariat mondial et d'opportunités économiques

La participation de l'Éthiopie au 18e sommet des dirigeants du BRICS à New Delhi a marqué un tournant important dans l'élargissement de l'engagement international du pays et dans sa quête d'une croissance économique inclusive. Ce sommet, organisé sous le thème « Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité », a réuni les dirigeants des principales économies émergentes afin de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la technologie, de l'action climatique et du développement durable.

L'adoption de la Déclaration de New Delhi, qui comprenait 140 points de consensus, a démontré l'engagement commun des membres du BRICS et des pays partenaires à approfondir la coopération et à créer de nouvelles opportunités pour les économies en développement. Pour l'Éthiopie, ce sommet a constitué une occasion précieuse de mettre en avant ses efforts de transformation, de présenter des opportunités d'investissement et de renforcer les partenariats qui soutiennent ses objectifs nationaux de développement.

Renforcer l'intégration mondiale et les partenariats de développement de l'Éthiopie

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La participation active de l'Éthiopie au sommet a suscité un vif intérêt, les dirigeants des pays du BRICS ayant exprimé leur soutien à plusieurs initiatives internationales importantes du pays. Le BRICS a réaffirmé son soutien au processus d'adhésion en cours de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), reconnaissant les efforts déployés par le pays pour renforcer son intégration dans le commerce mondial et élargir la coopération économique avec ses partenaires internationaux.

Le sommet a également marqué une avancée pour le rôle de l'Éthiopie dans la diplomatie aéronautique mondiale. Les dirigeants des pays du BRICS ont soutenu la candidature de l'Éthiopie à un siège élargi au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), après que l'Union africaine eut désigné l'Éthiopie comme seul candidat africain. Cette reconnaissance reflète la contribution croissante de l'Éthiopie à la connectivité continentale, au développement de l'aviation et à la coopération internationale.

L'une des principales réalisations mises en avant lors du sommet a été la préparation de l'Éthiopie à accueillir la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32) à Addis-Abeba en 2027. Le soutien des dirigeants des pays du BRICS offre à l'Éthiopie l'occasion de mettre en avant les priorités de l'Afrique en matière de climat, de promouvoir des solutions de développement vert et d'encourager une coopération internationale renforcée sur l'adaptation au changement climatique, les énergies renouvelables et le financement climatique.

S'exprimant lors du sommet, le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté une vision de partenariat entre les pays du BRICS et l'Afrique fondée sur une croissance partagée et des avantages mutuels. Il a souligné que les abondantes ressources naturelles de l'Afrique, associées aux investissements, aux technologies et à l'expertise mondiaux, peuvent créer une plus grande valeur économique et accélérer le développement industriel à travers le continent.

Le Premier ministre a mis en avant la transformation agricole de l'Éthiopie comme un exemple de progrès national. Il a souligné les avancées réalisées par le pays pour passer d'une dépendance vis-à-vis du blé importé à une capacité de production nationale accrue. Cette évolution, a-t-il expliqué, offre

à l'Éthiopie la possibilité de participer à des initiatives telles que la Bourse des céréales des BRICS proposée, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire régionale et à la coopération agricole.

L'Éthiopie a également souligné l'importance de l'innovation et de la technologie dans la construction de l'économie de demain. Le Premier ministre Abiy a mis en avant l'intelligence artificielle comme un domaine clé de coopération et a appelé à des partenariats dans la recherche sur l'IA, le développement des infrastructures numériques, les capacités de calcul et la gouvernance responsable des technologies. Ces priorités soutiennent l'ambition de l'Éthiopie de bâtir une économie fondée sur la connaissance, portée par l'innovation, le développement des compétences et la transformation numérique.

Sur le plan financier, l'Éthiopie a participé activement aux discussions économiques du BRICS par l'intermédiaire de la délégation de la Banque nationale d'Éthiopie, dirigée par le gouverneur Eyob Tekalign. L'Éthiopie a présenté ses réformes économiques en cours, notamment les mesures relatives aux devises, les améliorations de la politique monétaire et les initiatives de restructuration budgétaire visant à renforcer la résilience économique et à créer un environnement plus attractif pour les investisseurs.

Renforcement des relations bilatérales avec les pays du BRICS et les partenaires mondiaux

Au-delà des discussions multilatérales, le sommet du BRICS a offert à l'Éthiopie une tribune importante pour renforcer ses relations bilatérales avec des partenaires mondiaux clés. Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des entretiens de haut niveau avec les dirigeants de l'Inde, de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de la Malaisie et des Émirats arabes unis, axés sur le commerce, l'investissement, le transfert de technologies, le développement des infrastructures, la coopération énergétique et les relations diplomatiques.

La rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi a mis en avant les relations de longue date entre l'Éthiopie et l'Inde, notamment dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, l'éducation, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture et la technologie. L'Inde reste l'un des partenaires économiques majeurs de l'Éthiopie, les entreprises indiennes étant présentes dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture et les infrastructures. Les discussions ont également mis l'accent sur l'élargissement de la coopération dans les domaines des technologies numériques, du renforcement des capacités et du développement industriel.

Les échanges de l'Éthiopie avec le président chinois Xi Jinping ont encore renforcé le partenariat stratégique entre les deux pays. L'Éthiopie et la Chine entretiennent une coopération étendue dans les domaines du développement des infrastructures, des transports, des télécommunications, de l'industrie manufacturière et des parcs industriels. Les discussions ont porté sur l'élargissement de la coopération économique, l'encouragement à davantage d'investissements et le renforcement des partenariats de développement dans le cadre plus large de la coopération sino-africaine.

Les discussions avec le président russe Vladimir Poutine ont porté sur l'élargissement de la coopération dans des domaines tels que l'énergie, la technologie, l'éducation, l'agriculture et les relations économiques. L'Éthiopie et la Russie entretiennent des liens diplomatiques

historiques, et les deux parties ont exprimé leur intérêt pour un renforcement de la coopération dans les secteurs contribuant au développement économique et aux priorités nationales.

L'Éthiopie a également eu des discussions avec le président iranien Masoud Pezeshkian sur les possibilités de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de la technologie et des échanges scientifiques. Les deux pays ont exploré les moyens d'approfondir leurs relations économiques et d'accroître leur collaboration dans des domaines d'intérêt mutuel.

La rencontre avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a été l'occasion de renforcer la coopération en matière d'investissement, d'éducation, d'agriculture, de tourisme et de développement industriel. L'Éthiopie s'est efforcée d'attirer les investissements et l'expertise malaisiens, en particulier dans les secteurs de l'industrie manufacturière et du développement économique.

Les échanges entre l'Éthiopie et le prince héritier d'Abou Dhabi, Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ont mis en évidence le partenariat croissant entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont devenus un partenaire important de l'Éthiopie grâce à des investissements dans la logistique, l'agriculture, les énergies renouvelables, le commerce et la coopération financière. Les discussions ont mis l'accent sur l'élargissement des opportunités d'investissement et le renforcement des liens économiques.

Ces échanges bilatéraux ont illustré la stratégie de l'Éthiopie visant à diversifier ses partenariats internationaux et à attirer des investissements provenant de différentes régions du monde. Grâce à des relations diplomatiques et économiques plus solides, l'Éthiopie vise à multiplier les opportunités commerciales, à accéder à des technologies de pointe, à promouvoir l'industrialisation et à soutenir le développement durable.

Au-delà des priorités nationales de l'Éthiopie, le sommet des BRICS a abordé des enjeux mondiaux plus larges, notamment la nécessité d'une représentation accrue des pays en développement au sein des institutions internationales. Les dirigeants ont souligné l'importance de la coopération, de l'équité et des solutions durables pour relever les défis mondiaux.

Conclusion

La participation de l'Éthiopie au sommet des BRICS a démontré la confiance, l'ambition et l'engagement croissants du pays en faveur de la coopération internationale. Le soutien apporté à l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC, à sa candidature à l'OACI et à son rôle de chef de file lors de la COP32, ainsi que les discussions sur les investissements, la technologie, l'agriculture et les partenariats financiers, ont ouvert de nouvelles perspectives de progrès économiques et diplomatiques.

Ce sommet a permis à l'Éthiopie de mettre en avant ses réalisations en matière de développement et de présenter une vision fondée sur l'innovation, la productivité, la durabilité et le partenariat international. L'élargissement des relations bilatérales avec les membres du BRICS et d'autres partenaires mondiaux a encore renforcé la capacité de l'Éthiopie à attirer les investissements, à échanger des connaissances et à participer activement à la coopération économique mondiale.

Grâce à un engagement continu auprès des économies émergentes et des institutions

internationales, l'Éthiopie se positionne comme un contributeur actif au programme de développement de l'Afrique. Les résultats du sommet constituent une étape importante vers une intégration mondiale plus profonde, des partenariats plus solides et un rôle accru de l'Éthiopie dans la promotion d'une croissance et d'une prospérité partagées en Afrique et au-delà.