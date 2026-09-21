Afrique de l'Est: « L'accès souverain à la mer est inévitable pour l'Éthiopie », déclare Birhanu Lenjiso

Addis Ababa — La quête de l'Éthiopie pour un accès fiable à la mer Rouge est un impératif national incontournable, a déclaré Birhanu Lenjiso, cofondateur et ancien directeur adjoint de l'Institut de recherche sur les politiques de l'Afrique de l'Est (EAPRI).

Birhanu, auteur de l'ouvrage *Water : « Ethiopia's Gateway to Prosperity »*, a déclaré à l'ENA que la croissance démographique de l'Éthiopie, l'expansion de son économie et sa position stratégique dans la Corne de l'Afrique font de l'obtention d'un accès à la mer un objectif national inévitable.

La quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie doit également être replacée dans le contexte plus large de l'Abay/du Nil ; il a en effet fait valoir que les dynamiques politiques et stratégiques entourant ces deux questions sont étroitement liées.

Évoquant les relations historiques de l'Éthiopie avec la mer, il a mis en avant la civilisation d'Aksoum, qui était étroitement associée au commerce maritime et aux liens commerciaux à travers la mer Rouge.

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Pour M. Birhanu, l'intérêt de l'Éthiopie pour l'accès à la mer dépasse donc ses besoins économiques et logistiques immédiats.

« Nous ne réclamons pas vraiment l'accès à la mer parce que nous avons besoin d'un port, ni parce que notre population est nombreuse, ni parce que notre économie est en pleine croissance », a-t-il déclaré.

Il a fait valoir que l'expérience historique de l'Éthiopie et ses liens de longue date avec le commerce maritime devraient faire partie des arguments avancés par le pays lorsqu'il s'adresse à la communauté internationale au sujet de l'accès à la mer.

M. Birhanu, qui est également ancien ministre d'État chargé du développement de l'irrigation, a déclaré que l'Éthiopie devrait renforcer ce discours en associant des preuves historiques à des considérations économiques et stratégiques contemporaines.

Il a décrit l'accès à la mer comme « faisant partie intégrante de l'identité éthiopienne », affirmant que la dimension historique ne devait pas être négligée dans les discussions sur les relations de l'Éthiopie avec la mer Rouge et l'environnement maritime au sens large.

Dans ce contexte, M. Birhanu a déclaré que l'objectif de l'Éthiopie était de diversifier son accès à la mer et de mettre en place des accords garantissant une plus grande fiabilité.

« Tout ce que demande l'Éthiopie, c'est de disposer d'un accès diversifié à la mer », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le marché éthiopien, vaste et en pleine croissance, conférait à l'accès maritime une dimension économique plus large, tandis que les développements en mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique ont rendu cette question de plus en plus importante d'un point de vue régional.

Selon M. Birhanu, l'accès de l'Éthiopie à la mer pourrait générer des retombées positives au-delà des frontières du pays, en reliant plus directement sa grande économie au commerce maritime régional et en stimulant l'activité économique dans toute la Corne de l'Afrique.

Il a déclaré que l'Éthiopie n'avait pas nécessairement besoin de s'en tenir à un modèle unique d'accès maritime, évoquant plutôt toute une série d'accords possibles avec les États côtiers.

Ceux-ci pourraient inclure des contrats de location à long terme, des corridors d'infrastructures et des projets de transport et de logistique développés conjointement, a-t-il précisé.

Il a cité l'utilisation de longue date par l'Éthiopie du corridor de Djibouti comme exemple illustrant comment les infrastructures transfrontalières et les intérêts économiques peuvent donner lieu à des accords mutuellement avantageux.

Dans le même temps, M. Birhanu a déclaré que la dépendance à l'égard d'une seule grande voie maritime créait des vulnérabilités, ce qui rendait la diversification essentielle pour les intérêts économiques à long terme de l'Éthiopie.

Interrogé sur le caractère inévitable de la quête d'un accès maritime par l'Éthiopie, M. Birhanu a répondu que la trajectoire démographique et économique du pays continuerait à renforcer l'importance de garantir un accès fiable aux voies maritimes internationales.

Il a également établi un lien entre les aspirations maritimes de l'Éthiopie et la dynamique plus large en matière de sécurité et d'économie dans la Corne de l'Afrique.

Il a souligné que la région disposait d'un vaste littoral et occupait une position stratégique le long des principales routes maritimes internationales, tout en étant confrontée à des défis persistants en matière de sécurité.

Selon lui, une plus grande intégration économique entre l'Éthiopie et les États côtiers pourrait contribuer au commerce, au développement des infrastructures et à la stabilité régionale.

Il a fait valoir que l'important marché de consommation et le potentiel économique de l'Éthiopie pourraient devenir un atout pour les pays côtiers si des modalités d'accès et des infrastructures appropriées étaient mises en place.

M. Birhanu a déclaré que l'accès maritime de l'Éthiopie et sa position sur le Nil reposaient sur ce qu'il a décrit comme un principe sous-jacent commun : l'utilisation équitable des ressources régionales.

Il a fait valoir que les discussions de l'Éthiopie concernant l'Abay/le Nil et sa quête d'un accès à la mer Rouge ne devaient donc pas être considérées comme des questions stratégiques totalement distinctes.

« Je ne considère pas vraiment l'accès maritime ou le défi que cela représente comme un sujet distinct. Je pense que cela est étroitement lié à la question du Nil. Les deux cours d'eau sont distincts, mais leurs enjeux politiques sont étroitement liés », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'approche de l'Éthiopie était axée sur le développement et l'accès équitable plutôt que sur le contrôle des ressources d'autres pays.

« Nous réclamons l'équité partout. Nous réclamons le développement. Nous ne réclamons pas la domination », a déclaré M. Birhanu.

Il a affirmé que les aspirations maritimes de l'Éthiopie devaient, en fin de compte, s'inscrire dans l'objectif plus large de renforcer l'intégration économique régionale et de permettre au pays de participer plus directement au commerce maritime.

« Nous ne cherchons pas la confrontation sur le Nil. Nous ne cherchons pas la confrontation en mer Rouge. Nous recherchons la coopération », a-t-il déclaré.

M. Birhanu a ajouté qu'une telle approche permettrait à l'Éthiopie de faire valoir ses intérêts économiques tout en créant des opportunités pour les pays côtiers et en contribuant au développement et à la sécurité de l'ensemble de la Corne de l'Afrique et de la région de la mer Rouge.