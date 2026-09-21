Congo-Kinshasa: Bunia - Des tirs dans le site des déplacés de Mudzi-Mpela

À Mudzi-Mpela, un quartier de la ville de Bunia en Ituri, la situation a été tendue ce dimanche 20 septembre matin après des tirs entendus tôt autour du site des déplacés de Kigonze.

Plusieurs témoignages font état de morts et de blessés, ainsi que d'arrestations et de pillages. Le commandant urbain de la police, contacté dans la matinée, n'a pas souhaité donner davantage de précisions, estimant que les opérations étaient toujours en cours. Sur place, les habitants du site sont restés terrés chez eux.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les premiers coups de feu auraient été entendus vers 4 heures ce matin. Un décès et plusieurs blessés sont notamment rapportés.

L'un des témoins affirme qu'un homme d'une quarantaine d'années, père de famille, a été tué par balle alors qu'il se trouvait près de sa porte. D'autres sources évoquent jusqu'à deux morts, sans confirmation officielle toutefois.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'accès aux soins serait également interdit, plusieurs blessés n'ayant pas encore pu être pris en charge. Jusqu'aux aux alentours de dix heures, des militaires des FARDC étaient toujours présents autour et à l'intérieur du site, affirmait un témoin.

Des arrestations, des portes cassées et des pillages de boutiques, d'argent, de téléphones et de marchandises sont également rapportés par des habitants.

Contacté dans la matinée par Radio Okapi, le commandant urbain de la police nationale congolaise n'a pas souhaité donner davantage de précisions sur les tirs entendus, indiquant que les opérations étaient toujours en cours.