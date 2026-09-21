Congo-Kinshasa: Après la mort de Miguel Masaisai, des dizaines de cyclistes lui rendent hommage à Goma et à Kinshasa

Pour honorer la mémoire du jeune sportif dont le projet « Pédaler pour la paix » était très suivi sur les réseaux sociaux, des dizaines de cyclistes se sont notamment rassemblés sur l'esplanade du Palais du peuple, dans la capitale congolaise, dimanche 20 septembre. Miguel Masaisai est décédé vendredi dans un accident de la route à Ouésso, dans le nord de la République du Congo.

En RDC, un hommage a été rendu ce dimanche 20 septembre au cycliste Miguel Masaisai brutalement décédé vendredi dans un accident de la route à Ouésso, dans le nord de la République du Congo, alors que le jeune homme, très suivi sur les réseaux sociaux, s'était lancé un défi hors du commun : « pédaler pour la paix » en ralliant à vélo sa ville natale de Goma à celle de Rabat, la capitale du Maroc.

Pour honorer sa mémoire, des dizaines de cyclistes lui ont rendu hommage à Kinshasa et dans la capitale de la province du Nord-Kivu, demandant que son engagement soit officiellement reconnu. Dans la capitale congolaise, les participants venus à vélo se sont retrouvés sur l'esplanade du Palais du peuple, siège du Parlement congolais, à l'appel d'Abraham Luhakabwanga, l'un des dirigeants de l'Entente urbaine de cyclisme de Kinshasa. Parmi eux, certains ont bien connu Miguel Masaisai, à l'instar d'Awolo, entraîneur, qui affirme : « S'il n'est plus là physiquement, Miguel, qui s'est engagé pour une noble cause - rechercher la paix pour le pays -, restera toujours gravé dans nos coeurs ».

« Avec plus d'engagement, on aurait pu éviter cette catastrophe »

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« J'ai été choqué, estomaqué, d'apprendre la mort de Miguel Masaisai. Je n'arrive d'ailleurs toujours pas à croire qu'il est parti », confie pour sa part l'un des cyclistes présents, alors qu'un autre salue le courage et l'engagement du jeune sportif pour la paix en RDC.

Quant à Abraham Luakabwanga, lui déplore un décès qui aurait pu être évité. « Miguel roulait avec du matériel devenu vétuste et il n'avait personne pour assurer sa sécurité sur la route. Je crois que seul une moto ou un véhicule le suivait... Avec plus d'engagement, on aurait pu éviter cette catastrophe », regrette-t-il, avant de demander à ce que Miguel Masaisai soit décoré à titre posthume.

De son côté, le président du Conseil national de la jeunesse souhaite également que le vélo, le casque et la vareuse du jeune cycliste soient conservés au Musée national comme « des symboles vivants de l'engagement de la jeunesse congolaise ».