Algérie: Le président de la République ordonne une revalorisation globale des salaires dans le secteur de la Protection civile

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, une revalorisation globale des salaires dans le secteur de la Protection civile et la révision de leur statut particulier, au regard du changement climatique en cours dans le monde et des risques majeurs auxquels font désormais face les éléments de la Protection civile, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant la révision du statut particulier et du régime indemnitaire des personnels de la Protection civile, le président de la République a renouvelé ses remerciements aux éléments de ce corps, qui ont accompli leurs missions avec dévouement, estimant que "le moment est venu de revoir leur statut particulier, au regard du changement climatique en cours dans le monde et des risques majeurs auxquels font désormais face les éléments de la Protection civile".

Le président de la République a ordonné "une revalorisation globale des salaires dans le corps de la Protection civile à travers la révision des points indiciaires et la révision de la grille des grades en tenant compte des spécificités de ce corps et de la classification des missions des personnels administratifs et opérationnels".

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"Le statut particulier doit prévoir une revalorisation des indemnités destinées aux personnels intervenant sur le terrain et à leurs familles", a insisté le président de la République, ajoutant que "la formation des personnels de la Protection civile doit être continue tout au long de leur carrière professionnelle, afin de maintenir les agents à un haut niveau d'efficacité opérationnelle et de préparation pour éviter les pertes en vies humaines lors des interventions".

Dans ce cadre, le président de la République a ordonné "la révision technique et technologique des moyens et équipements d'intervention sur le terrain, avec l'acquisition d'appareils modernes et la mise en place d'un plan pour leur renouvellement, la création de points et centres de surveillance, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, dans les zones à forte densité forestière, le renforcement progressif de la flotte d'avions bombardiers d'eau, en fonction de leur disponibilité sur le marché international, et l'institutionnalisation du volontariat saisonnier au sein de la Protection civile, avec la mise en place d'un dispositif pour la protection des volontaires".