Algérie: Décès de l'artiste Sid Ahmed Agoumi - Condoléances du président de la République

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de l'artiste Ahmed Meziane, connu sous le nom de "Sid Ahmed Agoumi", décédé à l'âge de 86 ans.

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre ami, l'artiste Ahmed Meziane (Sid Ahmed Agoumi). Nous partageons votre peine et celle des artistes, des intellectuels et de son large public d'admirateurs, suite à la disparition de ce grand nom qui a marqué la scène culturelle et artistique nationale pendant plusieurs décennies", lit-on dans le message de condoléances.

"C'est le coeur empli de douleur que nous faisons nos adieux à un acteur talentueux et un intellectuel jaloux de la culture nationale et de l'authenticité de l'art algérien, qui s'est illustré dans plus de 50 films et oeuvres cinématographiques et télévisuelles, aux niveaux local et international, démontrant l'étendue de son talent dans de célèbres films tels que +Z+ et +Chronique des années de braise+", ajoute le président de la République.

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"Tout en compatissant à votre peine, dans ces moments douloureux, suite à la perte d'une figure qui a accompagné, depuis les années 1960, des générations à travers le théâtre et le cinéma, d'un grand homme que j'ai connu personnellement et d'un ami profondément patriote et humaniste, je vous adresse, ainsi qu'à la famille culturelle et artistique, mes sincères condoléances et l'expression de mes sentiments de compassion les plus

attristés, priant Allah Tout-Puissant de vous prêter patience et réconfort, d'accorder à notre cher défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", conclut le président de la République.