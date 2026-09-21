Algérie: Le président de la République salue le rythme soutenu d'indemnisation des victimes des incendies et ordonne le parachèvement de l'opération

20 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, le rythme soutenu avec lequel ont été menées les opérations d'indemnisation des victimes des incendies, ordonnant le parachèvement du reste des opérations d'indemnisation, le cas échéant, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a "salué le rythme soutenu avec lequel ont été menées les opérations d'indemnisation des victimes des incendies, notamment à Jijel, wilaya la plus touchée, remerciant et encourageant l'ensemble des membres du Gouvernement pour leurs efforts, en particulier ceux directement concernés par cette opération", précise le communiqué.

Il a, dans ce cadre, ordonné au Gouvernement de parachever, dans les meilleurs délais, le reste des opérations d'indemnisation, le cas échéant.

Le président de la République a, à nouveau, souhaité que "cet élan de solidarité populaire et gouvernementale ait contribué, un tant soit peu, à atténuer l'impact de l'épreuve qui a frappé nos concitoyens dans certaines wilayas de notre chère patrie, et démontré que leur Etat s'est tenu et se tiendra toujours à leurs côtés", ajoute le communiqué.

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