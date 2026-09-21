Algérie: Le président de la République ordonne de préparer une loi d'orientation agricole plus efficace

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, de préparer une loi d'orientation agricole plus efficace, prévoyant des mécanismes permettant d'affecter les superficies cultivées aux cultures annuelles en fonction des besoins.

Concernant la campagne moisson-battage 2025-2026, le président de la République a ordonné de préparer une loi d'orientation agricole "plus efficace", prévoyant des "mécanismes permettant d'affecter les superficies cultivées aux cultures annuelles en fonction des besoins, dans le but de réduire les importations et de s'orienter davantage vers l'autosuffisance dans le secteur", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a ordonné au ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche d'"élaborer un bulletin mensuel" et de "charger les walis d'assurer un suivi rigoureux, afin de déterminer les niveaux et volumes de production des différentes variétés de céréales, notamment le blé tendre et le blé dur".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de la République a souligné, dans ce sens, l'importance de procéder à "la numérisation immédiate du système de paiement des récoltes agricoles au niveau des agences régionales de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)" et de "travailler en étroite collaboration avec l'Office national des statistiques (ONS)".

Le président de la République a instruit, en outre, de "revoir le rôle de l'OAIC et des instituts spécialisés du secteur de l'agriculture pour améliorer leurs performances et les moderniser et lutter contre toutes les formes de dérives dans le secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche".

Lors de la réunion, le président de la République a également ordonné de "lancer un programme national de cartographie et d'étude des sols, en coordination avec les laboratoires, pour déterminer et classifier la nature des terres agricoles dans toutes les zones cultivées et de s'orienter vers l'utilisation des eaux usées dans l'irrigation pour en finir avec la mentalité de la dépendance totale aux précipitations, avec l'impératif de labourer et de préparer la terre en toutes circonstances, sachant que le secteur de l'irrigation vise à récupérer 60% des eaux usées", précise le communiqué.