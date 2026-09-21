Mali: La junte tient une réunion de crise après la recrudescence des attaques jihadistes dans le pays

21 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Serge Daniel

Présidée par le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, la réunion a été organisée après les attaques jihadistes qui ont visé le camp militaire de Dioura, dans le centre du pays, le 10 septembre, et la zone aéroportuaire de Sévaré, samedi 19 septembre.

Au Mali, une réunion de crise a été organisée dimanche 20 septembre à Bamako autour du chef de la junte au pouvoir, Assimi Goïta, pour faire le point sur la situation après la recrudescence des attaques jihadistes dans le pays, ces derniers jours.

Elle est intervenue alors que ce week-end, le bilan de l'attaque du camp de l'armée malienne situé à Dioura, dans le centre du Mali, le 10 septembre, a été porté à une centaine de militaires tués et que la zone aéroportuaire de Sévaré a, à son tour, été prise pour cible à l'aide de drones kamikazes.

Si aucune information officielle n'a été donnée à l'issue de la rencontre, celle-ci a sans doute donné lieu à une évaluation de la situation sur le terrain, le camp militaire de Dioura étant l'une des principales garnisons de l'armée dans le centre du pays.

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Après l'attaque, les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), lié à al-Qaïda, ont en effet emporté des armes lourdes et légères, mais aussi des munitions ainsi que du matériel roulant. Alors que plus aucun soldat de l'armée régulière ni aucun membre de l'Africa Corps russe ne se trouvent sur place, le site est comme abandonné. Une réorganisation du dispositif militaire dans le centre du pays n'est d'ailleurs pas à exclure.

Alors que le dernier bilan en date de l'attaque fait état de plus de 110 militaires tués et de nombreux autres faits prisonniers, les parents de plusieurs soldats ayant perdu la vie ont quant à eux été informés de leur décès par la hiérarchie militaire.

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