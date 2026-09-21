Maroc: VIDÉO ▶️ Transparence et intégrité du scrutin - El Mehdi Mezouari appelle à une vigilance absolue contre les tentatives de fraude et de manipulation

Alors que la campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite, El Mehdi Mezouari, candidat de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) à Mohammedia, a prononcé une allocution forte et mobilisatrice devant les militantes, militants et sympathisants du parti de la Rose. S'appuyant sur le bilan d'une campagne de terrain saluée pour sa proximité et son dynamisme dans l'ensemble des quartiers de la ville et de ses environs -- de Bouznika aux différentes communes de la province --, il a rappelé que l'heure est désormais à l'action décisive et à la mobilisation générale.

Dans son intervention, Mezouari a structuré son message autour de deux axes majeurs, insistant particulièrement sur la nécessité de sécuriser l'expression populaire face aux dérives de fin de parcours.

Vigilance citoyenne

Abordant la question cruciale de la transparence, El Mehdi Mezouari a mis en garde contre les pratiques de démobilisation et les stratagèmes habituels déployés à l'approche du scrutin. Il a rappelé que la bataille électorale ne se gagne pas seulement dans les rues et sur les marchés, mais qu'elle se joue également dans la protection rigoureuse de la volonté des citoyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le candidat ittihadi, il s'agit d'une responsabilité collective : veiller à ce que chaque suffrage exprimé soit respecté et faire barrage à toute tentative de manipulation ou de déviation du choix populaire. L'USFP, fidèle à son histoire de lutte pour la démocratie et l'État de droit, appelle ses troupes et l'ensemble des citoyens à redoubler de vigilance dans les quartiers, les ruelles et aux abords des bureaux de vote. Protéger les urnes, c'est protéger la dignité et l'avenir des citoyens.

Acte citoyen

Rappelant que le travail de proximité mené quotidiennement par les militants a permis de nouer un lien de confiance profond avec la population, Mezouari a exhorté les sympathisants de la Rose à traduire cette ferveur en votes massifs. Il a insisté sur le fait que la véritable force de l'USFP réside dans son attachement viscéral aux préoccupations réelles des Marocains, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat, de la justice sociale ou de la défense des commerçants et des classes laborieuses.

En conclusion, El Mehdi Mezouari a lancé un appel vibrant à la responsabilité collective: faire du rendez-vous électoral une véritable consécration démocratique, pour qu'enfin, la voix de Mohammedia soit portée avec force, intégrité et fidélité au sein de l'institution législative.